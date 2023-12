Boğaziçi’nde Filistinli açılış

Altı filmin gösterileceği Filistin seçkisinde, gösterilen filmlerin yönetmenleriyle de söyleşiler yapılacak. Seçkide izleyiciyle buluşacak filmlerden Abdallah Al-Khatib’in Suriye’deki iç savaşta Esad rejiminin, dünyanın en büyük Filistinli mülteci kampı olan Yermük bölgesinin kuşatmasında yaşananları aktardığı 2021 yapımı “Little Palestine (Diary of a Siege)” filminin yanı sıra, Maha Haj’ın “Mediterranean Fever”, Mohanad Yaqubi’nin “R21 aka Restoring Solidarity”, Michel Khleifi’nin yönettiği “Tale of the Three Jewels”, Tewfik Saleh’in “The Dupes”, Ahmad Saleh’in “House Ayny- Night” filmleri yer alacak. Gösterimler AKM Yeşilçam, Atlas Sineması, İstiklal AVM-Cinema Pink ve Hope Alkazar olmak üzere dört farklı salonda olacak.