Bozdağ Film yayınevi kurdu: Tarihi izlettiler Şimdi de okutacaklar

“Bin Yılın Savaşları” serisinin ilk kitabı “1071 Malazgirt” okurlarıyla buluştu. Bozdağ Yayınları’ndan çıkan eser, Malazgirt Savaşı’nın bugüne kadar değinilmemiş yanlarını, savaşın nasıl gerçekleştiğini ve yol açtığı sonuçları kapsamlıca ele alıyor. Prof. Dr. Erkan Göksu’nun kaleme aldığı kitap, her yaştan okuyucunun kolaylıkla okuyup anlayabileceği bir dil içeriyor. Üç boyutlu özel illüstrasyonlar, döneme ait haritalar, savaş aletleri görselleri ve savaş mekânlarının fotoğrafları da kitapta yer alıyor. On üç kitaptan oluşacak seri, “İstanbul’un Fethi 1453” ve “Preveze” ile devam edip, Dandanakan’dan Kurtuluş Savaşı’na kadar Türk-İslam dünyasında önem taşıyan savaşların hikâyelerini okurlara sunacak. Yayınevi; askeri tarih, Türk-İslam savaşları gibi konuların yanı sıra film endüstrisi, Türk ve İslam Dünyası hakkında akademik kitaplarla da kültürümüzü geniş kitlelere aktaracak.

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YAPIMLARDAKİ BİRİKİM AKTARILDI

Yayınevinin sahibi senarist, yapımcı ve yönetmen Mehmet Bozdağ, yayıncılık fikrinin yapım şirketleri Bozdağ Film’in yaptığı dizi ve filmler sonrası ortaya çıktığını söyledi. Yapımlardan edinilen birikimleri aktarmak istediklerini belirten Bozdağ, yayınevini kurma nedenlerini şöyle açıkladı: “Bozdağ Yayıncılık’ı medeniyet dünyamızın fikri altyapısını, entelektüel bir olgunlukla okuyucuyla buluşturmak, yeni nesillerin ruhsal ve ahlaki formasyonunu perçinlemek ve yayın dünyasına destek vermek için kurduk.”

TÜRK TARİHİ ÇALIŞMALARINA İLHAM

“Bin Yılın Savaşları” serisini Malazgirt Zaferi’nin 951. yıldönümünde çıkarmalarının “gereklilik” olduğunu belirten Bozdağ, “Malazgirt, Anadolu’nun Türklerce yurt edinilmesinin, savaşın stratejinin ve birçok şeyin hikâyesidir. Zaferin 951. yıldönümünde, hikâyenin derli toplu, sistematik ve uygun bir dille okuyucuyla buluşmasının acil bir vazife olduğunu düşündük” diyor.

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Mehmet Bozdağ

Bozdağ, “Malazgirt 1071”in diğer kitaplardan farkını ise şöyle açıklıyor: “Selçuklu Tarihi’nin ana kaynaklarını Türkçe’mize kazandıran Erkan Göksu, yaklaşım, metot ve üslup bakımından farklı bir kitap hazırladı. Savaşın sebeplerinden harp safhası ve taktikleriyle sonuçlarına kadar hiçbir soru işareti veya tartışma bırakmadan yazılan en makul Malazgirt anlatımı. Yazım tarzı da savaş meydanına indiren bir akıcılıkta. Kitabın Türk Tarihi çalışmalarına ilham vereceğini düşünüyoruz.”

Modern çizim şart

Tarihe dair elimizde ya sınırlı sayıda ya da hiç fotoğraf bulunmuyor. Hal böyle olunca dönemi en iyi şekilde tasvir etmenin yolu çizimlerden geçiyor. Kitaptaki Mahmut Acar imzalı üç boyutlu görseller, modern çizgilerden oluşuyor. Bozdağ, tarih yazımında görselin önemini “Roma ve Bizans dediğinizde herkesin kafasında insanıyla, binasıyla, kıyafetiyle, savaş araç gereçleriyle, kültür ve medeniyetiyle beliren bir resim var. Ne yazık ki tarihimize, kültürümüze ve medeniyetimize ait unsurları günümüze yeterince aktaramadık. Tarihle ilgili yayınlarda mutlaka modern çizimlere ve illüstrasyonlara yer vermeliyiz” diye anlatıyor.

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