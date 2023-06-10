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Hayat

Brezilya'da hesabına yanlışlıkla yaklaşık 132 milyon dolar yatırıldı

Brezilya'da Antonio Pereira do Nascimento isimli adamın hesabına iki banka arasındaki yanlış havale işlemi nedeniyle yaklaşık 132 milyon dolar yatırıldı. Gerçek daha sonra ortaya çıkınca hesaptaki para geri alındı.

11:18 . 10/06/2023 Cumartesi
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Brezilya'da hesabına yanlışlıkla yaklaşık 132 milyon dolar yatırıldı.

Brezilya'da hesabına yanlışlıkla yaklaşık 132 milyon dolar yatırıldı.

Brezilya'da okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 58 yaşındaki Antonio Pereira do Nascimento, banka hesabına yaklaşık 132 milyon dolarlık havale yapıldığını görünce gözlerine inanamadı.

Hesabındaki tutarı görünce şok oldu

Ne olduğuna anlam veremeyen Nascimento'nun hesabıyla ilgili gerçek daha sonra ortaya çıktı. Nascimento’nun hesabına iki banka arasındaki yanlış havale işleminden dolayı paranın gönderildiği belirlendi.

"O kadar çok sıfır vardı ki korktum"

Banka hesabındaki parayı gördüğünde şaşkınlıkla birlikte korku hissettiğini söyleyen Nascimento, "O kadar çok sıfır vardı ki korktum. Hayatımda böyle bir para hiç görmemiştim. Asla da sahip olamam. Evime gittim eşime 'Zengin olduk' dedim. Ama hemen eşim de 'Verelim' dedi. Bankayı aradım ve şubelerine gittim. Gece saat 21.00’da benim hesabımdaki para gitti" dedi.


#Brezilya
#Antonio Pereira do Nascimento
#para
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