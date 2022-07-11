Bu müzikte sadece hanımlar var

Grup Nim Sofyan tamamı hanımlardan oluşan bir müzik grubu. Öğretmen, ebe, biyoloji öğretmeni, dernek yöneticisi ve ressamdan oluşan grup, aldıkları müzik eğitimini halkla buluşturuyor. Kimi zaman türkü, kimi zaman sanat müziği gecesi yapan bu hanım müzik grubu, sadece müzikle sınırlı kalmıyor. Çeşitli okuma ve gezi etkinlikleriyle farklı insanları bir araya getiriyor. 6 kişiden oluşan grupta vurmalı çalgı ve perküsyonda Sena Akıncı, kanunda Zeynep Demür Kervan, udda Hilal Şahan Ölmez, neyde Tuba Manisa, bendirde Hülya Akgül ve Gülsüm Turhan yer alıyor. Akgül ve Turhan, ekibin koordine ve asistanlık işlerini üstleniyor aynı zamanda. Grubu, koordinatörü Gülsüm Turhan anlattı.

- Grup Nim Sofyan nasıl oluştu?

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Başakşehir’de, arkadaş grubumuzla İlim Yayma Cemiyeti ve Yedi Hilal Derneği’nde ritim, ud, kanun ve ney dersleri alıyorduk. Aldığımız dersleri, 15 günde bir meşk gecesine dönüştürelim, arkadaşlarımızı davet edelim dedik. Sadece kadınların olduğu bir ortamda yapıyoruz etkinliklerimizi.

2020 Şubat ayında ilk programımızı yaptık. Pandemi nedeniyle etkinliklerimizi bir süre çevrimiçi yaptık. Rahat şarkı söyleyebileceğimiz bir ortam oluşturduk. Bir süre sonra müziğin iyileştirici bir rolü olduğunu fark ettik.

- Tedavi gibi bir şeyi mi kastediyorsunuz?

Evet. Grubumuzda iki psikolog arkadaşımız var. Yaklaşık 6 hastaya bu müziği tedavi için önerdiler. Onlar da müziğin kendilerine çok iyi geldiği geri bildiriminde bulundu. Kalabalıkta konuşamayanlar, kendilerini ifade etme konusunda artık daha rahat olduğunu aktardı. Rehabilite olduğunu, rahatladığını söyleyenler de oluyor.

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SAZ VE SÖZLE BULUŞUYORUZ

- İlk zamanlar arkadaş grubunda başladığınız icrayı ne zaman diğer insanlarla buluşturdunuz?

Bir süre sonra resmi bir hale getirelim, ismimiz olsun dedik. Bu da geçtiğimiz Ramazan ayında oldu. Öncesinde hocalarımız ufak tefek programlara, oturmalara para almadan gidiyorlardı. Biz de derneklerin kahvaltılarına, yemeklerine çağrılıyoruz. Bu işi kadınların yapıyor olması ve canlı çalan enstrümanlara eşlik edebilmeleri insanların hoşuna gitti. Her programda istek şarkıda bulunuyorlar. Birlikte çalıp söylüyoruz. Büyük bir ihtiyaç varmış, bu kadar talep geleceğini bilmiyorduk. Her programımızda tekrarını istiyorlar. İcralarımıza genelde 30-55 yaş arası hanımlar işten çıkıp geliyor. Bu şekilde sazlı sözlü bir araya geliyoruz.

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- Grup ismi nasıl ortaya çıktı?

Ramazan ayında bir belediye bizi programa davet etti. O gün dedik ki grubumuzun artık bir ismi olmalı. Sonrasında düşündük, birçok da isim önerisi çıktı ortaya. Sofyan isminde Hicaz gibi bir usül var. Hocamıza “Sofyan koysak olur mu” dedik, hoşuna gitti. O esnada da ezan okunuyordu. Nim Sofyan koyalım ismi dedik. Son kararı ezan vermiş oldu.

İŞTEN KOŞUP PROVAYA

- Biraz da ekipten bahsedelim. Kaç kişisiniz neler yapıyor, neler söylüyorsunuz?

Grupta 6 kişiyiz. Eğer bulunacağımız ortam karma olacaksa ses sanatçısı bir arkadaşımızı çağırıyoruz. Genellikle Türk Sanat Müziği ve türkü söylüyoruz. Yaptığımız işi türkü gecesi, Türk sanat müziği gecesi ya da fasıl gecesi diye adlandırıyoruz. Tabii etkinliğe göre ilahi de söyleyebiliyoruz. Şimdiye kadar Başakşehir’de 10’a yakın program yaptık. Farklı ilçelerden de çok talep var.

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- Çalışan hanımlardan oluşan ekibin provaları nasıl oluyor?

Bir program öncesi mutlaka 10 prova yapıyoruz. Haftanın beş günü yapmamız lazım ama çoğumuz çalıştığı için bu pek mümkün olmuyor. Kına geceleri için çok talep var ama şimdilik öyle bir şey düşünmüyoruz. Kendimize özgü bir tarz oluşturup, bunu sürdürmek istiyoruz.

- Müziğin yanında başka etkinlikler yapmayı düşünüyor musunuz?

Tatil öncesi 23-50 yaş arası hanımlarla ritim etkinliğine başladık. Üç dönem, haftada bir gün etkinlik, 15 günde bir de meşk yaptık. İlim Yayma Derneği’ne gelenler bizim grupta ritim, bendir, erbane dersi alıyor. Ayrıca derneğin gezilerini organize ediyoruz. Roman okuma kulübümüz var. Okuduğumuz kitaplarda geçen mekan ya da semtleri geziyoruz. Tarih, siyer ve tefsir derslerimiz de oluyor. Bizde sadece müzik yok yani.