Bu resimler karanlıkta yapılacak

İstanbul Diyalog Müzesi, Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen “Kadın” temalı bir deneyim sunacak. 9 Mart’ta başlayacak Karanlıkta Resim Atölyesi (Paint in the Dark), ziyaretçilere retro-fütüristik bir atmosferde, neon ışıkları altında, içlerindeki sanatçıyı keşfetme ve eğlenme fırsatı sunacak. İletişim dili birbirinden farklı olan engelli ve engelsiz bireylerin diyaloğunu geliştirmek ve hayata eşit katılımların amaçlandığı etkinlik, katılımcıları zaman ve mekânın ötesine taşıyarak kendilerini bir yolculuğun içinde bulmalarını sağlayacak. Paint in the Dark, sonraki haftalarda farklı temalarla her hafta sonu gerçekleştirilecek.