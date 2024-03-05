Bu resimler karanlıkta yapılacak

İstanbul Diyalog Müzesi, Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen “Kadın” temalı bir deneyim sunacak. 9 Mart’ta başlayacak Karanlıkta Resim Atölyesi (Paint in the Dark), ziyaretçilere retro-fütüristik bir atmosferde, neon ışıkları altında, içlerindeki sanatçıyı keşfetme ve eğlenme fırsatı sunacak. İletişim dili birbirinden farklı olan engelli ve engelsiz bireylerin diyaloğunu geliştirmek ve hayata eşit katılımların amaçlandığı etkinlik, katılımcıları zaman ve mekânın ötesine taşıyarak kendilerini bir yolculuğun içinde bulmalarını sağlayacak. Paint in the Dark, sonraki haftalarda farklı temalarla her hafta sonu gerçekleştirilecek.

Atölye Danışmanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Burçin Erdi bu deneyimi “Katılımcılarımızın neyle karşılaşacaklarını bilemedikleri bir ortamda ortaya çıkan eserler gerçekten şaşırtıcıydı. Bu atölyede farklı amaçlar ve kaygılar bir araya geldi. Başlangıçta biraz gerginlik hissedildi, çünkü toplumsal olarak da heyecanlı bir yapıya sahibiz. Ancak, zamanla bu gerginlik yerini rahatlamaya ve içimizdeki bastırılmış duyguları keşfetmeye bıraktı” sözleriyle aktardı. Sanatın gücünü deneyimlemek isteyenler etkinlik için biletix.com, detaylar için istanbuldiyalogmuzesi.org adresini ziyaret edilebilir.