Buralı Belgeseller sekiz ilde izleyici ile buluşuyor

Tünel Kültür ve Sanat Derneği’nin, Documentary Campus ortaklığı, Belgesel Sinemacılar Birliği, Istanbul Cinema Network işbirliği ve DOK.fest München’in katılımıyla yürüttüğü “Kültürel Miras Olarak Belgesel Sinemanın Geliştirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilecek Buralı Belgeseller: Türkiye’de Belgeselin 100 Yıllık Retrospektifi etkinliği başlıyor.

Türkiye’de üretilen çeşitli belgesellere geçmişten bugüne bir bakış sunan 15 film, Mayıs ve Haziran 2022 ayları içerisinde Van, Trabzon, Mersin, İzmir, İstanbul, Safranbolu, Ankara ve Alanya’da gösteriliyor. 1938 yapımı Türkiye’de Beş Dakika, Türkiye’de renkli olarak çekilen ilk belgesel Bir Şehrin Hikayesi ile klasiklerden Tahtacı Fatma, belgesele farklı anlatım biçimleri getiren Bıyık ve Ekümenopolis, ilk web belgeseli olan 16 Ton ile ulusal ve uluslararası festivallerde önemli başarılara imza atan Mimaroğlu ve Maddenin Halleri seçkide yer alan filmlerden bazıları. Sekiz ilde gerçekleştirilecek gezici belgesel retrospektif gösterimlerine paralel olarak film ekipleriyle söyleşiler, deneyim paylaşımı ve çeşitli atölyeler de düzenlenecek.