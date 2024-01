Bütün inananlar insanlığa açılmış bu savaşta müttefikiz

Dr. Mustafa Merter’in “Aileyi İfsad Etme ve İnsanlığı Yeniden Yapılandırma Küresel Projesi”nin tüm aşamalarını incelikle ele alan Hekaton’la Son Tango isimli kitabı geçtiğimiz günlerde Ketebe Yayınları arasından okuyucu ile buluştu. Merter, “Aileyi İfsad Etme ve İnsanlığı Yeniden Yapılandırma Küresel Projesi”ni bütün insanlığa karşı açılmış bir savaş olarak ele alıyor ve bu savaş cephelerini, görsel medya, sosyal medya, yapay zeka, politik, hukuki ve psikiyatri ve psikoloji alanlarında tek tek değerlendiriyor. Özellikle son yıllarda yeni medyanın da tetiklediği cinsel kimlik karmaşası üzerine hem dünya hem de ülkemiz adına geniş çaplı araştırmaların sonuçlarını aktarırken meseleye devlet ve toplum bazlı çözüm önerileri sunuyor. Türkiye’de ilk kez LGBT ve diğer marjinal akımlar üzerine bilimsel, psikiyatrik ve sosyolojik olarak kapsamlı bir çalışma sunan Merter, bu çalışmayla küresel propaganda karşısında bir psikiyatrist olarak duruyor. Merter’in “Hekaton” adını verdiği bu çok başlı tehlikenin dört koldan başta aileye ve temelde insana karşı açılan bu savaşta bizler şu an hangi konumdayız? Müttefiklerimiz kimler? Bu savaşta başarılı bir savunma yapabilmek için nelere ihtiyacımız var? Hekaton’la Son Tango kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği 2023 Ödülleri’nde Araştırma dalında ödül alan D. Mustafa Merter ile konuştuk.

“Aileyi İfsad Etme ve İnsanlığı Yeniden Yapılandırma Küresel Projesi”n de belirlediğimiz altı farklı cephe var. İlki Kadim Terbiye Sisteminin Çökertilmesi. Bu sayede insanlığın değerleri yeniden belirleniyor. Yani, “Başkasına zarar vermediğin sürece ne yaparsan yap.Bu senin seçimin ise, seve seve yapıyorsan, doya doya canının çektiği gibi yap.” Böylece din, maneviyat, gelenek-görenek, nesiller boyu aktarılan bilge hayat tecrübeleri ve insanlığın bütün kadim değerleri bir çırpıda siliniyor. İkinci cephemiz Kadın Hakları Derken “Erkek Kadın” Yaratma Projesi. Fıtrata, sağduyuya aykırı bir kadın ideali modeli yaratılmak isteniyor. Özellikle Hollywood film ve televizyon endüstrisi, toplum dokusuna nakış işler gibi, erkek varoluş tarzının üstünlüğünü telkin ediyor. Ve kadının fıtri yapısına, ruh sağlığına uysun uymasın, her alanda sözde eşitlik adına işlev göstermesini ideal bir varoluş tarz olarak sunuyor. Bu durumda kadın ve erkekteki celâl ve cemâl dengesinin altüst olmasına sebep oluyor. Üçüncü cephe Baba Otoritesinin Kasıtlı Olarak Yıktırılması. Aile reisi konumunda olan babanın devreden çıkarılması ile toplum dinamikleri ustaca bir yaklaşımla temelden değiştirilmek istenir. Dördüncü cephe Eşcinsel Hayat Tarzını, Her Türlü cinsel Sapkınlığın ve Sübyancılığın Küresel Çapta Eş Zamanlı Olarak Artırılması. Son senelerde eş zamanlı olarak küresel çapta gerçekleşen eşcinsellik eğilimi doğal bir sosyolojik dalgalanma değil, tamemen kasıtlı olarak yönetilen, tetiklenmiş bir süreçtir. Transseksüellik gibi her türlü cinsel sapkınlığın bir erdemmiş gibi teşvik edildiğini görüyoruz. Kitapta konuyla ilgili tüm araştırmalar, grafikle mevcut. Beşinci cephemiz: Toplumsal cinsiyet İdeolojisinin Kadın/Erkek Farkını Ortadan Kaldırma Projesi. Tüm cinsel sapkınlıkların üzerine bu cephede, “Doğuştan gelen bir cinsiyet yoktur, cinsiyet kurgudur, bir cinsten diğerine akıcı bir geçirgenlik vardır, neyi seçersen o olursun” düşüncesi aşılanmaya çalışılır. Son cephemiz olan altıncı cephe ise, Tabii Duyguların Kasıtlı Olarak Başka Alanlara Yönlendirilmesi/Üstel Bir Hızla Arttırılmış Hayvan Sevgisi. Artık aile kurmak, evlenmek çocuk sahibi olmak gençleri ilgilendirmiyor. Hayvanlarla kurulan ilişki daha az sorumluluk gerektiriyor. Bir nebze olsun “kendini kandırmayı” da gerçekleştirebiliyor. Bu cephede hedef diğerlerine göre daha belirgin. Annelik yaşanmazsa nüfus artışı yavaşlayacak ve toplumsal cinsiyet yapılanması için alan hazırlanacak. Bu altı cephe dışında hergün yeni oyunlarla karşılaşma ihtimaline hazır olmalıyız. Hekaton ile tango böyle bir şey.