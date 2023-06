Büyük Aile Platformu'ndan LGBT propaganda ve dayatmasına tepki: İnsanlık onurumuzu çalamayacaklar

18 Eylül 2022’de Saraçhane’de buluşan onbinlerin Beyazıt Meydanı’na sessiz yürüyüşü farklı dünya görüşlerinden, farklı kesimlerin ortak derdini gündeme getirmişti. Büyük Aile Buluşması öncesinde de sonrasında da LGBT lobisi ve onlara aldananlar büyük bir yaygara kopararak bizleri “nefret suçluları” ilan ettiler. Oysa ne Büyük Aile Buluşması’nda ne de on binlerin sessiz yürüyüşünde hiçbir birey hedef gösterilmemiş ve hedef alınmamıştı. İşte bu sebepten ötürü bizlere herhangi bir suçlama altında tek bir dava bile açamadılar. İftiraları ve linç kampanyaları ile kalakaldılar.

O güne kadar propaganda makinaları, ve dayatmaları ile sesini bastırdıkları, yalnızlaştırdıkları sanatçılar, bilim adamları, uzmanlar ve en önemlisi aileler 18 Eylül günü Saraçhane’de bir araya geldi ve bu psikolojik baskı eşiği aşıldı. O gün Saraçhane’den Beyazıt’a kesintisiz akan, meydanlara sığmayan on binlerin sessiz çığlığı tüm yurda yayıldı ve bugün Büyük Aile Platformu çatısı altında yeni bir evreye geçildi.

Büyük Aile Platformu, farklı kesim ve ideolojilerden, “Aile” konusunda duyarlı 15 saygın vakıf ve derneğin öncülüğünde kurulan, Anadolu’nun her bir köşesinden yüzlerce sivil toplum kuruluşunun üyesi olduğu, aileyi ve fertlerini tehdit eden unsurlara karşı mücadelede ve aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarda iş birliği ve güç birliği yapan sivil ve hür bir iradedir.

•Aileyi ifsat eden unsurlara karşı her daim teyakkuz halinde olacak,

•proaktif faaliyet ve eylemleriyle haklı davasını toplumun her kesiminin gündemine taşıyacak,

•Ailemizi, gençlerimizi, çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi küresel çetelerin hain plan ve projelerine karşı korumak için; devletimizi, hükümetimizi, yerel yönetimleri, bilim camiasını, akademiyi, tüm eğitim kurum ve kuruluşlarını, kültür-sanat-spor çevrelerini, iş dünyasını, sağlık sektörünü, her inanç ve mezhepten dînî yapıları/kurumları/unsurları, kadın-gençlik-çocuk gibi insana dair tüm kitle örgütlerini harekete geçirecektir. Biz buna inanıyor, bunun için gayret ediyoruz.. İnşallah milletimiz bu gelişmelere adım adım şahitlik edecektir.

Bakın LGBT Propaganda ve Dayatması her yerde:

- Dijital platformlarda; neredeyse her bir yapımda eşcinsel karakterler rol model olarak gösteriliyor; çizgi filmlerde cinsiyetsiz karakterler ve eşcinsel birliktelikler özendiriliyor.

Bu dayatmaya “Dur!” diyen herkesi nefret söyleminde bulunmak ile damgalamaya çalışan LGBT lobisi; her türlü dini, milli, kültürel, ailevi değerlere ise hakaretler savuruyor. Tüm bu değerleri ayaklar altına almaya kasteden ve cinsiyetsiz bir dünya oluşturmak için uydurulan “toplumsal cinsiyet eşitliği” ideolojisini ise kadın hakları ve eşitlik kılıfında sunarak LGBT Propagandasını meşrulaştırmaya çalışıyor.

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus; ülkemizi parçalamayı hedefleyen, onbinlerce insanımızı katleden, eli kanlı terör örgütlerine her türlü silah desteğini sağlayan yabancı devletlerin, aynı zamanda LGBT Propagandası’nın da en önde gelen finansörleri ve destekçileri olduğu gerçeğidir.

Bu propagandanın etkisine kapılan gençlerimiz ne yazık ki ağır hastalıklarla, fiziksel problemlerle ve psikolojik bozukluklarla başbaşa kalıyorlar. On yıllardır bilimi ve sanatı çarpıtarak kendini meşru bir zemine taşımaya çalışan LGBT lobisi ise dünya genelindeki bilimsel çalışmaları göz ardı ediyor, yahut engellemeye çalışıyor. LGBT yaşam tarzının neden olduğu ağır hastalıkları, erken ölüm yaşlarını, yüksek intihar oranlarını, ruhsal çöküşleri örtbas etmeye çalışan LGBT lobisi, ne yaparsa yapsın başarılı olamayacak. Dünyanın her yerinde cinsiyet değiştiren kişilerin yaşadıkları pişmanlıktan dolayı LGBT lobisine isyan etmek için her yıl düzenledikleri Detrans Farkındalık Günü, bunun en açık örneklerinden birisi.