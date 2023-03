California Ceviz Komisyonu Omega-3 ALA'nın Gücüne İlişkin Farkındalığı Artırıyor

1-6 Advances in Nutrition'da yayınlanan 2022 tarihli bir çalışma, omega-3 ALA ve kardiyovasküler sonuçlarla ilgili biriken kanıtlar göz önüne alındığında, ALA içeriği yüksek besin kaynaklarının kalp için sağlıklı beslenme düzenine dahil edilmesi gerektiğini ortaya koydu.

"Omega-3'ün gücünü kutlamak için, cevizin inanılmaz derecede işlevsel ve çok yönlü bir besin kaynağı olduğunu ve omega-3 tüketimini her yaştan insan için lezzetli ve kolay hale getirdiğini vurgulamak amacıyla bir ay sürecek olan dördüncü yıllık küresel kampanyamızı 3 Mart'ta başlatıyoruz.

California Walnuts'ın dünyanın dört bir yanındaki insanlara cevizin hayatlarına kattığı lezzet, doku ve besinsel faydaların tadını çıkarmaları için ilham vermeyi amaçlayan Power of 3 (3'ün Gücü) kampanyası; tarifler, videolar, sosyal medya içerikleri, dijital reklamlar, mağaza içi promosyonlar ve daha fazlasını içeriyor.

California cevizinin faydaları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve dünyanın her yanından yeni bitkisel bazlı tarifler için californiawalnut.com.tr/ucungucu adresini ziyaret edebilirsiniz. Kendi mutfağınızda yaptığınız cevizli yemekleri #Omega3ünGücü hashtag'iyle sosyal medyada paylaşmayı unutmayın.

ALA ve Kalp Sağlığı : Bitki bazlı Omega-3 ALA ve kalp sağlığı söz konusu olduğunda şükredecek çok şey var. Advances in Nutrition dergisinde 2014 yılında yayınlanan bir çalışmada, ALA'nın da kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabileceği gösteriliyor.1 Bunu, EPA ve DHA'ya odaklanan çalışmalarda görmüştük.

En iyi bitkisel bazlı Omega-3 kaynaklarından biri olan cevizin her gün bir avuç tüketilmesi, önerilen günlük ALA alımını karşılamanın kolay, çok yönlü ve lezzetli bir yoludur (28-30 gram ceviz, 2,5 gram ALA sağlar). Ayrıca 2021 BMJ sistematik incelemesi ve meta-analizinde, her gün 1 ila 2,5 gram ALA alımının kalp hastalıklarını önlemenin en iyi yolu olduğu ve her 1 gramlık ALA artışının tüm diğer nedenler ve kardiyovasküler hastalıklardan ötürü ölümde %5'lik bir azalma ile bağlantılı olduğu sonucuna da varıldı.