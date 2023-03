Cami gölgesindeki fuar

100’ün üzerinde standın yer alacağı fuara 150’nin üzerinde yayıncı katılacak. Her gün çeşitli etkinliklerin yapılacağı programda 18 yazarla her güne bir söyleşi planlandı. Bu sene bir de çocuk etkinlik çadırı faaliyete geçecek. Her güne 3-4 etkinliğin olacağı çadırda, çeşitli oyunlar oynanacak, Karagöz Hacivat gösterileri yapılacak.