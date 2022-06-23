Hayat Canlı yayında tiyatro prömiyeri
KÜLTÜR SANAT

Canlı yayında tiyatro prömiyeri

Google’ın desteğiyle başlatılan Sahne 2.0’da geliştirilen yeni oyun projesi Istanbul to London, bu akşam canlı yayınla prömiyer yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı yayında tiyatro prömiyeri
Istanbul to London

Google’ın desteğiyle başlatılan Sahne 2.0’da geliştirilen yeni oyun projesi Istanbul to London, bu akşam canlı yayınla prömiyer yapacak. Sahne 2.0 Dijital Kültür Güçlendirme Programı kapsamında geliştirilen dijital tiyatro kayıtlarından farklı olarak canlı sunulan, çağdaş tiyatro örneği Istanbul to London projesinde izleyiciler yeni bir ülkede yaşama hayalleri kuran karakterin İstanbul’dan Londra’ya Google Street View üzerinden yaptığı dijital yolculuğa tanık olacak. İzleyiciler karakterle birlikte İstanbul, Sofya, Budapeşte, Berlin, Rotterdam ve Londra sokaklarında dolaşacak ve onun zihninden geçenleri yaklaşık 45 dakika süren bilinç akışı bir monolog aracılığıyla takip edecek. İstanbul to London’un prömiyeri, saat 20.00’de Sahne 2.0 YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

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