Çoban hayvanlarını otlatırken fark etti: Nesli tehlike altındaydı o ilde ilk kez görüldü

Bingöl’ün Genç ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği tarafından kırmızı listede bulunan Arap tavşanı görüntülendi.

IUCN’nin kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı Genç ilçesi Tavz bölgesi Kepir köyünde bir çobanın cep telefonuna yansıdı. Çoban, bir süre cep telefonu ile kayıt altına aldığı Arap tavşanı bir anda gözden kayboldu. Kanguru ile fareye de benzetilen ve 30 gram ağırlığı olan Arap tavşanı, uzun kuyruğu sayesinde 3 buçuk metreye kadar zıplayabiliyor.