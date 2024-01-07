Çocuklar Kur’an’ı tanıyarak büyüsün

Peygamber Efendimizin (sav) dünyasını değiştirirken bize bıraktığı iki emanetten biri Kur’an-ı Kerim. Allah Kur’an-ı Kerim’de ayetlerle kendisinden bahseder, O’nun bir isminden, bir vasfından, bir fiilinden haber verdiğini görürüz. Kainattaki her bir varlık kendini yaratan Allah’tan haber verdiği ve O’nun varlığını gösterdiği gibi Kur’an’ın her bir ayeti de Allah’tan haber veriyor.

Yüce Rabbimiz, hayvanlarla ilgili olarak Nur Suresi, 45. ayette şöyle buyurur: “Hareket eden her canlıyı Allah sudan yaratmıştır. Onlardan kimi vardır, karnı üstünde sürünür. Kimi vardır, iyi ayak üstüne yürür. Kimi de vardır dört ayak üstünde yürür. Allah ne dilerse onu yaratır. Çünkü Allah’ın gücü her şeye yeter.” Bitkileri ise, “Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirir” ayetiyle “Biz, insanı en güzel bir biçimde yarattık” ayetiyle insanları ve Bakara Suresi, 164. ayette de doğa ile ilgili şöyle buyurur: “Göklerin ve yerin yaratılışında, geceni ve gündüzün birbirini izlemesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten indirdiği suda, o suyla ölmüş yeryüzünü diriltip üzerinde her türden canlıyı yaymasında, rüzgârı şekilden şekle sokup estirmesinde ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutlarda, aklı eren bir topluluk için ayetler vardır.”

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’ de mekanları, “Sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, (altı evrede) sonra da Arş üzerine kurulan Allah’tır. O, gündüzü, peşi sıra kovalayan gece ile örter. O; Güneş’i, Ay’ı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yarattı. Bilin ki, her şeyin yaratılışı da, idaresi de O’na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı ne yücedir!” ayetiyle anlatır. Kur’an-ı Kerim’de geçen bu ayetler özellikle çocuklara her yaş döneminde rahatlıkla anlatabilecek ve önem arz eden bir konudur. Eğitimci-yazar Jenny Molendyk Divleli’nin kaleme aldığı, Sena Aydoğan’ın rengarenk çizimleriyle Puset Kitap etiketiyle geçtiğimiz günlerde minik okuyucularıyla buluşan “Kur’an’dan İlk Kelimelerim”, Kur’an-ı Kerim’deki hayvanları, bitkileri, insanları, doğayı, mekanları, nesneleri, nimetleri, renkleri ve şekilleri ayetler rehberliğinde çocuklara anlatıyor. Renkli, eğlenceli, bilmeceli bu kitap, çocukluk anılarını Kur’an’la süslemek için harika bir yol. İnteraktif ve görsel okuma sayesinde adeta minik okurlar küçük yaşta Kur’an’ı tanıyacak ve sevecek. Kitap çocukların, günlük yaşamlarında İslam’ı pratik bir şekilde benimsemesine yardımcı olacak.

Kur’an-ı Kerim ile çocuklarımızı büyütmeliyiz

Jenny Molendyk Divleli, çocuklarını büyütürken İslam’ı anlatan eğlenceli ve ilgi çekici kitaplar aradığını ama bu konuda kitapların çok yetersiz olduğunu söylüyor. “Kur’an-ı Kerim’i çocuklarımıza küçük yaşta tanıtmak sevdirmek ve onları Kur’an-ı Kerim ile büyütmek ebeveynler olarak bizlerin en büyük sorumluluğu” diyor ve bu düşüncelerden yola çıkarak Kur’an-ı tanıtmaya yardımcı olacak “Kur’an’dan İlk Kelimelerim” kitabını yazdığını dile getiriyor. “Rabbim Kur’an-ı Kerim’i yaşamayı ve Kur’an-ı yaşayan nesiller yetiştirmeyi nasip etsin” diyen Divleli, “Bu kitapla çocuklarımıza eğlenceli, rengarenk ve oyun tarzıyla Kur’an-ı Kerim’de geçen hayvanları, nimetleri, bitkileri, insanları, mekanları, renkleri ve şekilleri anlatmak istedim. Demek ki her gün eşyalarla, kişilerle ilgileniyoruz. Bu da hayatımızın bir parçası. Günlük yaşantımızdaki her şey Kur’an’da da geçiyor” ifadelerini kullanıyor ve ekliyor: “Kitap çocukların Kur’an’da yazılanları öğrenmesi için güzel başlangıç.”

Allah bizi en güzel şekilde yarattı

Kitaptaki her konunun bir ayet ile başladığını belirten Divleli, “Ayetler rehberliğinde bazen bir bilgi paylaşıyoruz, bir soru soruyoruz çocuklara. Amacımız Kur’an-ı Kerim’de geçenleri çocuklara anlatabilmek, soru sordurtmak ve düşünmelerini sağlamak” diyor ve sözlerini şu şekil sürdürüyor: “Kitapta önemli bir nokta var: Son sayfamızda renkleri ve şekilleri anlatıyoruz. O sayfada bir ayna var. Çocukların aynada kendi yüzlerine bakıp ‘Allah bizi en güzel şekilde yarattı’ demelerini istiyoruz. Yani en güzel şekil biziz demek istiyoruz.”

“Bütün hayvanlar, bitkiler, vücudumuz birer nimet” diyen Divleli, “O zaman Allah’a şükretmeliyiz. Yani ‘Allah beni çok seviyor, o beni yarattı. Bu nimetleri bana verdi. O zaman ben daha çok şükretmeliyim. Çünkü ben Allah’ı seviyorum.’ Çocuklarımız bu mantıkla düşünür ve büyürse Allah aşkıyla büyüyecek” sözleriyle anlatıyor.







