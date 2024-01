Çocuklar Kur’an’ı tanıyarak büyüsün

Peygamber Efendimizin (sav) dünyasını değiştirirken bize bıraktığı iki emanetten biri Kur’an-ı Kerim. Allah Kur’an-ı Kerim’de ayetlerle kendisinden bahseder, O’nun bir isminden, bir vasfından, bir fiilinden haber verdiğini görürüz. Kainattaki her bir varlık kendini yaratan Allah’tan haber verdiği ve O’nun varlığını gösterdiği gibi Kur’an’ın her bir ayeti de Allah’tan haber veriyor.

Yüce Rabbimiz, hayvanlarla ilgili olarak Nur Suresi, 45. ayette şöyle buyurur: “Hareket eden her canlıyı Allah sudan yaratmıştır. Onlardan kimi vardır, karnı üstünde sürünür. Kimi vardır, iyi ayak üstüne yürür. Kimi de vardır dört ayak üstünde yürür. Allah ne dilerse onu yaratır. Çünkü Allah’ın gücü her şeye yeter.” Bitkileri ise, “Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirir” ayetiyle “Biz, insanı en güzel bir biçimde yarattık” ayetiyle insanları ve Bakara Suresi, 164. ayette de doğa ile ilgili şöyle buyurur: “Göklerin ve yerin yaratılışında, geceni ve gündüzün birbirini izlemesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten indirdiği suda, o suyla ölmüş yeryüzünü diriltip üzerinde her türden canlıyı yaymasında, rüzgârı şekilden şekle sokup estirmesinde ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutlarda, aklı eren bir topluluk için ayetler vardır.”