Çocuklardaki duruş bozukluklarını engellemenin 7 anahtar yolu

Uzun bir yaz dönemi sonrasında, okullar ders başı yaptı. Yaz döneminde gerek deniz, gerekse de havuzlara girip, sırtlarındaki kış yorgunluğunu atan çocuklarımız, tekrar ağır sırt çantalarının altına ve okullarda sanki her çocuk aynı uzunlukta ve kilodaymış gibi yapılmış tek tip sıralarına geri döndüler. Gerçi yaz döneminde de, telefonlar yada tabletler, yine omurgalarına sorun yaratmaya devam etti ve maalesef bundan sonraki kuşaklar bundan kurtulamayacaklar.

Çocuklarda duruş bozukluğu hakkında bilgiler veren Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“Teknolojinin günlük hayatı kontrolü altına aldığı, sokakta oynayan değil evde zaman geçiren çocukların yetiştiği, besinlerin maalesef doğallıktan uzaklaştığı dönemde, ebeveyn olmak gerçekten zor. Çocuklarımıza, bu konuda uyarıları yaparken hepimiz zorlanıyoruz, ancak Atatürk’ün deyimiyle ‘sağlam kafanın sağlam vücutta bulunduğunu’ unutmadan, onlar için en iyisini istemeli ve kararlı olmalıyız.”

Uzman Fizyoterapist Altan Yalım

Yalım, çocuklarımızdaki duruş bozukluklarını engellemenin yolları hakkında şunları anlattı:

1-Çocuklarımızı, mutlaka sırt çantalarını düzgün olarak takmaya alıştırmalıyız. Tek omuzda taşınan çantalar, omurgada uygun olmayan zorlanmaya ve eğriliğe yol açacaktır.

2-Çantalarını okula hazırlamak, her ne kadar çocuklarımızın görevi olsa da, arada bir kontrol edip, zaten ağır olan çantaları, gerek olmayan kitaplarla daha da ağırlaştırmamalarına dikkat etmeliyiz.

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3-Mutlaka itiraz edeceklerdir, ancak gerek sandalyede, gerekse koltukta oturma veya ders çalışma sırasındaki duruşlarını sözel yönlendirmeler ile düzeltmeyi bırakmamalıyız

4-Okulda, bir spor dalına girmesi önemlidir ve eğitmenlerinden destek almalıyız. Bu hem vücut kompozisyonlarının uygun gelişimini sağlar, hem de kas ve denge sistemlerini geliştirir.

5-Her ne kadar okullardaki masa ve sandalye yüksekliklerini düzeltemesekte, ev ortamında kullandığı masa ve sandalyesini boyuna ve kilosuna göre seçmeliyiz.

6-Günü ayakta geçiren çocuklarımızın, ayakkabı seçimleri ve ayak tabanı değerlendirmeleri önemlidir. Düz tabanlık çok yaygındır ve gerek bel, gerekse de omurgada duruş problemlerinin en etkili sebeplerindendir.

7-Beslenme ve kilo kontrolü de, gelişmekte olan çocuklarımızdaki en önemli konulardandır. Aşırı kilo yada aşırı zayıflık, tek yönlü beslenme, süt ve süt ürünlerinden kaçınma, günümüzde çok görülen ve sağlıklı büyümeyi çok etkileyen etmenlerdir. Bu konuda, ebeveyn olarak dengeyi sağlamak, bizlerin en önemli görevlerindendir.