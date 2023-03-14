Çocuklarıma okutmayacağım hiçbir şeyi yazmıyorum

Çocukların hayal kurması için yazar oldum, diyorsunuz. Çocuklar için yazmaya nasıl ve ne zaman başladınız?

Gaziantep’te bir köy okulunda çalıştığım dönemde bir yandan da yüksek lisans yapıyordum. O dönemde çocuk kitapları üzerine bir tez yazmak gibi hayalim vardı. Çocuk edebiyatıyla ilgileniyordum. Nitelikli çocuk kitapları üzerine araştırmalar yapıyordum. Bir gün sınıfta öğrencilerim için kısa bir okuma metni yazdım. Çocuklardan olumlu bir dönüş alınca sürekli yazmaya başladım. O yazdıklarımı bir süre sonra çeşitli eğitim sitelerinde paylaşmaya başladım. On binlerce insan indiriyordu. Çok güzel yorumlar alıyordum. Öğretmenler merakla yazacaklarımı bekliyordu. O yorumlar bana muhteşem bir motivasyon sağladı. Sonra çocuk kitabı yazmaya yöneldim.

Benim Zürafam Uçabilir isimli kitabınızda hayal kurmanın önemine dikkat çeken bir kurgu var. Moni, şanslı bir çocuk ve hayallerinde ona destek olan, onu köreltmeyen bir öğretmenle karşılaşmış. Siz aynı zamanda bir sınıf öğretmenisiniz. Sizce çocuklar hayallerini nerede besler? Okullar hayal gücünü sınırlandırıyor mu?

Hem bir öğretmen hem bir baba hem de bir yazar olarak söylüyorum ki biz yetişkinler farkında olmadan bazen çocuklarımızın yaratıcılığını sınırlayabiliyoruz. Bazen onlardan daha çok şey bildiğimizi düşünebiliyoruz. Böyle durumlarda çocuklara neyi nasıl yapmaları gerektiğini söyleyebiliyoruz. Bu durum çocukların hayal gücünü sınırlayabiliyor. Aslında hiçbir zaman unutmamız gereken bir gerçek var: Çocukların muhteşem bir hayal gücü var. Oyun oynamak, kitap okumak, resim yapmak, yazmak, bir şeyler tasarlamak onların hayal gücünü her zaman besleyebilir.

Kısa sayılabilecek bir sürede kitaplarınız yüz binlerce okura ulaştı ve neredeyse her hafta çok satanlar listesinde görüyoruz kitaplarınızı. Peki, çok satan, çok okunan bir yazar olmak size bir sorumluluk yüklüyor mu? Ya da çocuklar için yazmak bir mesuliyet mi?

Elbette! Çok okunan bir yazar olmanın getirdiği büyük sorumluluklar var. Biliyorsunuz ki yazdığınız bir kitap yüz binlerce çocuğa ulaşacak. Bunun için yazdığım her kitapta niteliği biraz daha artırmak istiyorum. Yaptığım bir espriyi her yaş grubundan çocuk anlar mı acaba diye saatlerce düşündüğüm oluyor. Çocukları okurken heyecanlandıracak bir sahneyi arayıp bulmam aylarca sürebiliyor. Yazarken zihnimde artık farkında bile olmadığım bir süzgeç var. Bu süzgeç bir anda oluşmadı. Çok uzun yıllardır bir öğretmen olarak herhangi bir konuyu çocuklara nasıl daha etkili anlatabileceğime dair düşünceler içerisindeyim. Bu alanda pratik yapa yapa artık süreç kendiliğinden ilerlemeye başladı. Bunu araba sürmeye benzetebiliriz. Nasıl araba kullanmaya başladıktan bir süre sonra kaçıncı vitesteyim, ayağım frende mi yoksa debriyajda mı diye düşünmüyorsak bende de yazarken böyle oluyor artık diyebilirim. Çocuklara yazma sorumluluğunu mütemadiyen yüreğimde taşıyorum. Ve her zaman şunu diyorum: İki kızım var. Çocuklarıma okutmayacağım, izletmeyeceğim hiçbir şeyi yazmıyorum.

Sizin severek okuduğunuz çocuk kitapları neler?

Son dönemlerde Alexander Mccall Smith’in “Balonlu Sakız Ağacı, Patlamış Mısır Korsanları, Halka Çörek Zinciri ve Çubuk Makarna Düğümü kitaplarından oluşan Abur Cubur Peşinde serisini çok keyif alarak okudum.

Bu ayın kitapları

Meraklı Kutu’dan ne çıkacak?

Meraklı Kutu-Peygamberimi Tanıyorum; okul öncesi çocuklara peygamberimizi onun güzel ahlakından örneklerle anlatan bir kitap. Çocuklar bu kitapta Deha Öğretmen’in sınıfa getirdiği meraklı kutunun içinden çıkan ve her biri Hz. Muhammed’in (sav) bir özelliğine işaret eden nesnelerle peygamberimizi tanıyor. Meraklı Kutu’da tarihsel bir siyer anlatımından ziyade, yaş kitlesinin anlayabileceği seviyede peygamberimizin örnek kişiliğine dikkat çekiliyor ve temiz olmak, gülümsemek, paylaşmak, hayvanlara ve doğaya şefkatle yaklaşmak gibi davranışların çocukların dünyasında kalıcı hâle gelmesi hedefleniyor. Kitabın sonunda yer alan çizim sayfası ve uygulamalı etkinlik bölümü de okul öncesi çocukların el becerisini geliştirip onları harekete geçirerek edindikleri bilgileri pekiştirmelerini sağlıyor. 4 yaş ve üzeri için.

*Meraklı Kutu - Peygamberimi Tanıyorum *Deha Karasu *Gülce Çocuk, Şubat 2023, 36sf.

Yeni bir hikâye anlat!

Hikâye Makinesi çocukların ister yalnız başlarına isterlerse ebeveynleri ya da arkadaşlarıyla yeni hikâyeler üretmelerini destekleyen bir kitap. Kitabın rengârenk çizimlerle tasarlanmış her sayfasının köşelerinde 4 kelime yer alıyor. Bu kelimeler yeni bir hikâye için bir karakter, bir eşya, bir yer ve bir eylem/ bir özellik veriyor. Ayrıca sayfalarda çocukları birer görev bekliyor. Hikâye Makinesi bazen çizim yapmalarını bazen bir şeyler yazmalarını bazen de anlatmalarını istiyor. Dört aşamadan oluşan bu serüvende çocuklar çırak olarak başladıkları macerayı hikâye makinesi üstadı olarak tamamlıyor. Sonsuz hikâye üretme imkânı olan bu kitapta çocuklar bir yandan hikâyelerin nasıl kurgulandığını öğrenirken bir yandan da karakterlerin nasıl oluşturulduğunu deneyimliyorlar. Kitap, keyifli vakit geçirmek isteyen her yaştan okuru bekliyor.

*Hikâye Makinesi *Rene Nekuda *Kronik Kitap, Ocak 2023, 140 sf.







