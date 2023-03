Çocuklarıma okutmayacağım hiçbir şeyi yazmıyorum

Gaziantep’te bir köy okulunda çalıştığım dönemde bir yandan da yüksek lisans yapıyordum. O dönemde çocuk kitapları üzerine bir tez yazmak gibi hayalim vardı. Çocuk edebiyatıyla ilgileniyordum. Nitelikli çocuk kitapları üzerine araştırmalar yapıyordum. Bir gün sınıfta öğrencilerim için kısa bir okuma metni yazdım. Çocuklardan olumlu bir dönüş alınca sürekli yazmaya başladım. O yazdıklarımı bir süre sonra çeşitli eğitim sitelerinde paylaşmaya başladım. On binlerce insan indiriyordu. Çok güzel yorumlar alıyordum. Öğretmenler merakla yazacaklarımı bekliyordu. O yorumlar bana muhteşem bir motivasyon sağladı. Sonra çocuk kitabı yazmaya yöneldim.

Hem bir öğretmen hem bir baba hem de bir yazar olarak söylüyorum ki biz yetişkinler farkında olmadan bazen çocuklarımızın yaratıcılığını sınırlayabiliyoruz. Bazen onlardan daha çok şey bildiğimizi düşünebiliyoruz. Böyle durumlarda çocuklara neyi nasıl yapmaları gerektiğini söyleyebiliyoruz. Bu durum çocukların hayal gücünü sınırlayabiliyor. Aslında hiçbir zaman unutmamız gereken bir gerçek var: Çocukların muhteşem bir hayal gücü var. Oyun oynamak, kitap okumak, resim yapmak, yazmak, bir şeyler tasarlamak onların hayal gücünü her zaman besleyebilir.

Kısa sayılabilecek bir sürede kitaplarınız yüz binlerce okura ulaştı ve neredeyse her hafta çok satanlar listesinde görüyoruz kitaplarınızı. Peki, çok satan, çok okunan bir yazar olmak size bir sorumluluk yüklüyor mu? Ya da çocuklar için yazmak bir mesuliyet mi?

Elbette! Çok okunan bir yazar olmanın getirdiği büyük sorumluluklar var. Biliyorsunuz ki yazdığınız bir kitap yüz binlerce çocuğa ulaşacak. Bunun için yazdığım her kitapta niteliği biraz daha artırmak istiyorum. Yaptığım bir espriyi her yaş grubundan çocuk anlar mı acaba diye saatlerce düşündüğüm oluyor. Çocukları okurken heyecanlandıracak bir sahneyi arayıp bulmam aylarca sürebiliyor. Yazarken zihnimde artık farkında bile olmadığım bir süzgeç var. Bu süzgeç bir anda oluşmadı. Çok uzun yıllardır bir öğretmen olarak herhangi bir konuyu çocuklara nasıl daha etkili anlatabileceğime dair düşünceler içerisindeyim. Bu alanda pratik yapa yapa artık süreç kendiliğinden ilerlemeye başladı. Bunu araba sürmeye benzetebiliriz. Nasıl araba kullanmaya başladıktan bir süre sonra kaçıncı vitesteyim, ayağım frende mi yoksa debriyajda mı diye düşünmüyorsak bende de yazarken böyle oluyor artık diyebilirim. Çocuklara yazma sorumluluğunu mütemadiyen yüreğimde taşıyorum. Ve her zaman şunu diyorum: İki kızım var. Çocuklarıma okutmayacağım, izletmeyeceğim hiçbir şeyi yazmıyorum.