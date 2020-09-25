Çorba nasıl yapılır: Kolay pratik farklı çorba tarifleri

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Kırmızı mercimek çorbası.

1) Kırmızı Mercimek Çorbası

Malzemeler:

1 Su Bardağı Kırmızı Mercimek

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Adet Kuru Soğan

1 Diş Sarımsak

1 Çorba Kaşığı Un

1/4 (Çeyrek) Tatlı Kaşığı Toz Zerdeçal

1/2 (Yarım) Tatlı Kaşığı Toz Kimyon

Yeteri Kadar Tuz

Servis Malzemeleri

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

Arzu Edilen Kadar Pul Biber

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Kırmızı Mercimek Çorbası Yapılışı

Soğanı ve sarımsağı tereyağında soteleyin.

Unu da ekleyip kavurmaya devam edin. Blendırdan geçireceğimiz için topak topak olmasında sakınca yoktur.

Mercimeği ayrı bir yerde üzerini geçecek şekilde su ilave ederek haşlayın.

Kavrulan karışıma mercimeği ilave edip zerdeçal, kimyon ve tuzunu ilave edin. Koyuluğuna göre kaynar su ilave edip blendırdan geçirin.

Kızdırılmış tereyağı ve pul biber ile servis edin. Lezzetlendirmek isterseniz et ya da tavuk suyu ilave edebilirsiniz.

Kırmızı mercimek çorbası kaç dakikada pişer?

45 dakikada hazırlanan kırmızı mercimek çorbası 25 dakikada pişer.

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Kırmızı mercimek çorbasının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kırmızı mercimek çorbasının kalorisi 251.

Kırmızı mercimek çorbası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kırmızı mercimek çorbası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 4,5 lira.

Mantar çorbası.

2) Mantar Çorbası

Malzemeler:

1 Paket Ince Doğranmış Mantar

1 Adet Ince Kıyılmış Kuru Soğan

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

2 Çorba Kaşığı Un

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Mantar Çorbası Yapılışı

Mantar, soğan ve tereyağını suyunu çekene kadar, mantarlar solana kadar kavurun.

Unu da ekleyip kavurun.

Üzerini örtecek kadar soğuk su ekleyin ve tuzunu ve karabiberini ayarlayıp pişirin.

Mantar çorbası kaç dakikada pişer?

15 dakikada hazırlanan mantar çorbası 15 dakikada pişer.

Mantar çorbasının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan mantar çorbasının kalorisi 84.

Mantar çorbası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Mantar çorbası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 8,5 lira.

3) Havuç Çorbası

Malzemeler:

1 Adet Doğranmış Mor Soğan

2 Adet Halka Doğranmış Havuç

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

2 Diş Ezilmiş Sarımsak

1 Tatlı Kaşığı Toz Zerdeçal

1 Tatlı Kaşığı Toz Zencefil

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1 Tatlı Kaşığı Toz Köri

1 Adet Doğranmış Küçük Boy Patates

1 Tatlı Kaşığı Susam

Yeteri Kadar Tuz

Havuç Çorbası Yapılışı

Yağı tencereye alın ve kızdırın. Havuç ve soğanı ekleyip kavurmaya başlayın.

Sarımsağı ekleyin. Kokusu çıkınca üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyin. Baharatları ve tuzu ekleyin. Patatesi ekleyin. Bütün sebzeler yumuşayınca kadar pişirin ve blendırdan geçirip servis tabaklarına alın.

Servis sırasında üzerinde susam ve yağ gezdirin.

Havuç çorbası kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan havuç çorbası 40 dakikada pişer.

Havuç çorbasının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan havuç çorbasının kalorisi 93.

Havuç çorbası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Havuç çorbası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 5,25 lira.

Buğday çorbası.

4) Buğday Çorbası

Malzemeler:

1 Su Bardağı Buğday

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Su

1 Kase Süzme Yoğurt

Yeteri Kadar Tuz

Üzeri İçin

2 Çorba Kaşığı Sade Yağ

2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

1 Çorba Kaşığı Dolusu Kuru Nane

Buğday Çorbası Yapılışı

Buğdayı havanda dövün, su ile tencereye alın ve tuzunu serpip yumuşayana kadar pişirin.

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Yoğurdu çırpın ve çorbaya bağlayın. Bir taşım daha kaynatıp altını kapatın.

Yağları sos tenceresine alın ve kızdırın. Naneyi ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Çorbaları servis kasesine alın. Üzerinde yağı gezdirip servis edin.

Buğday çorbası kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan buğday çorbası 50 dakikada pişer.

Buğday çorbasının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan buğday çorbasının kalorisi 137.

Buğday çorbası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Buğday çorbası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10,25 lira.

Soğuk Buğday Çorbası

5) Soğuk Buğday Çorbası

Malzemeler:

1 Su Bardağı Geceden Bir Taşım Kaynatılıp Suyuyla Bekletilmiş Buğday

2 Su Bardağı Süzme Yoğurt

1 Tatlı Kaşığı Toz Nane

Yeteri Kadar Zeytinyağı

Yeteri Kadar Tuz

Soğuk Buğday Çorbası Yapılışı

Buğdayı iyice açılana kadar haşlayın ve tuzunu ayarlayın, soğutun.

Süzme yoğurdunu bağlayın ve ayran gibi çırpın. Nanesini ve zeytinyağını karıştırıp servis edin.

Soğuk buğday çorbası kaç dakikada pişer?

60 dakikada hazırlanan soğuk buğday çorbası 8 dinlenir.

Soğuk buğday çorbasının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan soğuk buğday çorbasının kalorisi 238.

Soğuk buğday çorbası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Soğuk buğday çorbası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 4,25 lira.