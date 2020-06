Cuma hutbesi: Müstakim ol, emin ol her tasadan Cuma hutbesi: Müstakim ol, emin ol her tasadan Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı 12 Haziran Cuma Hutbesinin konusu "Müstakim ol, emin ol her tasadan" olacak.

Haber Merkezi 12 Haziran 2020, 09:17 Yeni Şafak