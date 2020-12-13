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Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü Ukraynaya kaçırılan kızına kavuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Ukrayna'ya kaçırılan kızına kavuştu

Ukraynalı eşi tarafından Türkiye'den kaçırılan 6,5 yaşındaki kızı Amira Doğa Atasoy için 4 yıldır hukuk mücadelesi veren Aytaç Atasoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmesinin ardından çocuğuna kavuştu. Baba Aytaç Atasoy 'Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Umarım kızımla beraber yüz yüze kendisine teşekkür etme fırsatı bulurum' dedi.

Haber Merkezi DHA
Aytaç Atasoy ve 6,5 yaşındaki kızı Amira Doğa Atasoy.
Aytaç Atasoy ve 6,5 yaşındaki kızı Amira Doğa Atasoy.

Ankara'da yaşayan Aytaç Atasoy'un (38), birlikte olduğu Ukraynalı Olena Mehoda'dan (34) 'Amira Doğa Atasoy' adını verdikleri şu an 6, 5 yaşında olan kız çocuğu dünyaya geldi. İkili, kızları 2 yaşına geldiğinde nikah kıydı. Nikahın kıyılmasından bir süre sonra Olena Mehoda, kızını da yanına alarak Ukrayna'ya tatile gitti. Eşinin gidişinden iki hafta sonra ne zaman döneceğini soran baba Aytaç Atasoy dönmeyeceklerini öğrendi. Bunun üzerine Atasoy, kızını almak için Ukrayna'ya gitti. Ancak, annesi, kızını babasına vermedi. Aytaç Atasoy, bunun üzerine önce Türk vatandaşı kızının iadesi için Ukrayna'da dava açtı. Mahkeme, Aralık 2017'de çocuğun babasına iadesini reddetti. Karar temyize götürüldü.

  • Mahkeme kararına rağmen Ukraynalı yetkililer, annesi ile çocuğun nerede yaşadığını bulamadı. Baba Aytaç Atasoy son çare olarak geçen ekim ayında gittiği Ukrayna'da, aynı tarihlerde Ukrayna ziyaretinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ukrayna Başbakanlık Sarayı önünde sesini duyurmayı başardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada sorununu öğrendiği Atasoy’la birlikte Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü. Temyiz üzerine yeniden yapılan yargılamada çocuğun babasına iadesine karar verildi. Ardından küçük kızın yaşadığı adres belirlendi ve dedektiflerin takibi sonucu icra memurları, avukatları aracılığıyla annesinden alınıp, babasına teslim edildi.

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'SAHİPSİZ BIRAKMADI'

Kızına kavuşan baba Aytaç Atasoy, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlık evinde konuştu.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden baba Aytaç Atasoy, "Bizim için bir mucize gerçekleşti. Kızıma kavuştum. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Umarım kızımla beraber yüz yüze kendisine teşekkür etme fırsatı bulurum' dedi.

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'ÜZERİMİZE GÜNEŞ GİBİ DOĞDUNUZ'

Amira Doğa Atasoy'un babaannesi Songül Atasoy ise "Sayın Cumurbaşkanımız üzerimize güneş gibi doğdunuz. Torunum için her gün göz yaşı döktüm. Her gün torunumdan haber almak için bekledim" diye konuştu.

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