Danimarka ve Almanya birbirine bağlanıyor

Danimarka ve Almanya dünyanın en uzun batık tünelini inşa ediyor. Baltık Denizi’nin 40 metre altına inen dünyanın en uzun su altı tüneli, 2029’da açıldığında iki ülke arasındaki yolculuk sürelerini kısaltarak Danimarka ve Almanya’yı birbirine bağlayacak.
Danimarka ve Almanya dünyanın en uzun batık tünelini inşa ediyor. Baltık Denizi’nin 40 metre altına inen dünyanın en uzun su altı tüneli, 2029’da açıldığında iki ülke arasındaki yolculuk sürelerini kısaltarak Danimarka ve Almanya’yı birbirine bağlayacak. 1
8 kilometre uzunluğunda olacak Fehmarn Belt Tüneli, 7 milyar avroyu aşan inşaat bütçesiyle Avrupa’nın en büyük altyapı projeleri arasında yer alıyor. Almanya’nın Fehmarn adası ile Danimarka’nın Lolland adası arasındaki Fehmarn Boğazı boyunca inşa edilecek ve feribot seferlerine bir alternatif ulaşım sağlayacak.