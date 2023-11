Derdimiz kalıcı işler yapmak

Kendimizi değerlendirmek ‘vakıf’ değerlerince uygun bir iş olmayabilir! Kanaatlerini dikkate aldığımız bir çok insanın bir çok yazarın bu süreci şaşkınlık ve takdirle izlediğini belirtmekle yetinelim. Vakıf bank kültür yayınları belirlediği bir ana fikirle hareket ediyor. Bu ana fikir, doğru ve iyi bilgiyi insanlara ulaştırmak, dünyanın her yanında üretilen en iyi eserleri ülkemize taşımak, ülkemizin içinde ciddi ve zamana dayanıklı düşünce ve eserleri okura takdim etmektir. Aslında yayın evleri arasında kendimize bir yer aramıyoruz, ihmal edilen bir boşluğu doldurmak istemiyoruz, ancak biz var olunca fark edilebilecek bir boşluğu doldurmak istiyoruz. Biz yazar veya çevirmen ile okur arasında bir köprü oluyoruz, daha doğrusu kendimizi dahil ederek yazar, biz ve okur beraberce uzun bir yol yürüyoruz. Felsefenin İslam dünyasına intikalinde kullanılan bir tabirle, meşşaiyiz, yani yoldayız ve uzun bir yol yürüme niyetindeyiz. Haddi zatında okumak, uzun süreli bir yolculuktur. Yayıncılık da böyle olmalı. Uzun süreli bir yola çıktığımızı düşünüyoruz, ısrarla ve karalılıkla iyi işler yapmak için çaba sarf edeceğiz. Nasıl bir ses geldi dediniz: Bizi cesaretlendiren bir ses geldi, kitaplara ilginin ötesinde, yazar, çevirmen, editör ve okurlarıyla iyi bir zemin oluştu.

Çalışma alanlarımızı farklı başlıklar altında tasnif etsek bile hepsi bir üst başlıkta toplanıyor. İnsan zihni yaşadığı anda şekillenir fakat bir yandan da zihnimiz uzun bir zaman ve mekan ölçeğinin izlerini taşır. Her insanın zihni biraz dünyalıdır, her insanın zihni v e dili binlerce yılın izlerini taşır. Bu bakımdan dün bir yandan bugündür, dünü biz bugün olarak yaşarız. Geçmiş bugünü daha iyi takip edebildiğimiz bir ayna haline gelir. Biz hangi alanda yayın yaparsak yapalım sonuçta kitaplar bugünde konuşmaya imkan veriyor. Bu bakımdan dünyayı yakından takip ederiz. Afganistan’da savaş devam ederken orayla ilgili kitabı, Ukrayna savaşı oldu Ukrayna- Rusya kitaplarını, darbeler oldu Afrika’da darbeleri yayınladık vs. Bu biraz dikkatle biraz da projeler üzerinden kitaplara bakmamızla ilgili bir durumdur. Başka kitaplarda da bunu yaptık: Mevlana, Yunus, Ahi Evren ve Hacı Bektaş senesinde bu büyük yazarların kitaplarını yayınlayabildik.