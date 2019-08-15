Hayat Dergiler bize dost kazandırıyor
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Dergiler bize dost kazandırıyor

Enes Kılıç, 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Erzurumlu. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü yarıda bıraktı. İlk şiiri Hece dergisinde ondan sonraki bütün şiirleri İtibar dergisinde yayımlandı. İtibar ve Cins dergilerinde şiir üzerine yazılarıyla okurla buluşuyor.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Enes Kılıç
Enes Kılıç

İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

İlk şiirim yayımlandığında Üniversite 1. sınıfta ve 18 yaşındaydım. 2 senelik büyük uğraşın neticesinde şiir yayımlıyor olmak tabii ki mutluluk verici bir şeydi. Mecidiyeköy’de bir öğrenci evinde kalıyordum, Oğuzhan’ın evinde. Haberi aldıktan sonra kumru yapmıştık.

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Ben çok istikrarlı biri değilim kendi hayatımda. Genelde birçok uğraşı -zorunlu değilsem- yarıda bırakmayı tercih ediyorum. Yani başladığım şey neyse ona karşı zamanla hevesimi yitiriyorum. Bu yüzden ortaya, kitap çıkaracak bir sürekliliği koyduğum için mutluyum. Ama bu zaten kendi içimde hazırlıklı olduğum bir şeydi. Her yeni şiirden sonra dosyaya bir şiir daha ekliyordum. Yani kitap öncesi ve sonrası değişen çok bir şey olmuyor.

İYİ BİR ŞAİR İYİ BİR YOL ARKADAŞI

İlk kitabınızı kime imzaladınız?

İlk kitabı Samed Karataş’a imzaladım. Kendisiyle 5 sene önce İtibar Dergisi’nin güzel vasıtasıyla tanıştım. İyi bir şair, iyi bir dost ve iyi bir yol arkadaşı. Dergilerin hayatımıza kattığı belki de en önemli ve güzel şeylerden biri, bize birden fazla dost kazandırıyor olması. Rıdvan Tulum, Ali Oturaklı ve Mehmet Emin Küçüker de bu dostluğun, “helal kazanç” kısmında yer alıyor benim için.

Okur önce hangi şiirinizi okumalı?

REKLAM

Okur, hangi şiiri kendi hayatından bir kısım, kendi kaderinden ufak bir kesit olarak görüyorsa en çok onu okumalı. Ben özellikle bu kitap boyunca “anlatan” bir şiir yazdığım için okurun da kendi yaşantısında rastlayabileceği bazı noktalar var sanırım.

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Daha çok uykusuz.

Defter mi, bilgisayar mı?

Telefonun notlar bölümünde yazıyorum genel olarak. Ama kapanışı bilgisayarla yapıyorum.

Bütün Ölümlerimle Aynı Arabada, Enes Kılıç, Ketebe Yayınları, 2019, 56 sayfan
Oyalama taktiğigeçerli olmaz

Oyalama taktiği
geçerli olmaz

​Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın '20 mil' sözünü hatırlattı.
9. gözlem noktamızda alarm

9. gözlem noktamızda alarm

​Morek'teki TSK gözlem noktası Esed güçlerince çevreleniyor.
Türkler üretti

Türkler üretti

​Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak.
Temmuzda<br>fazla verdi

Temmuzda
fazla verdi

Merkezi yönetim bütçe verileri açıklandı.
İşsizlik geriliyor

İşsizlik geriliyor

​Nisan'da yüzde 13 olan işsizlik 12,8'e geriledi.
ABD'li isimden<br>kritik ziyaret

ABD'li isimden
kritik ziyaret

​Genelkurmay Başkanlığı ve Şanlıurfa'da temaslarda bulunacak.

Kahreden bilanço

Kahreden bilanço

Tatil döneminde yollarda ölenlerin sayısı açıklandı.
Bin kişiden 16'sı aldı

Bin kişiden 16'sı aldı

Nüfusa göre en fazla konut satışının gerçekleştiği il.
İmran Han'dan dünyaya zor soru

İmran Han'dan dünyaya zor soru

Srebrenitsa gibi benzer bir katliama sessizce tanıklık mı edecek?​
Nafakada<br>emsal karar

Nafakada
emsal karar

​Yargıtay, tedbir nafakasıyla ilgili adım attı.
Korkunç bir iş birliği

Korkunç bir iş birliği

​İngiltere Başbakanı, parlamentoyu tatil edebilir.
Günde 6 bin TL

Günde 6 bin TL

​Serinleten lezzet vatandaşlardan ilgi görüyor.
Sağanak uyarısı

Sağanak uyarısı

M​eteoroloji 5 bölge için vatandaşları uyardı.
15 gün içinde<br>4'üncü yangın

15 gün içinde
4'üncü yangın

​Yangının zamanında fark edilmesi faciayı önledi.
Dönüşe geçtiler

Dönüşe geçtiler

​Emniyet Müdürlüğü olağanüstü önlem aldı.
Ölü sayısı<br>282'ye çıktı

Ölü sayısı
282'ye çıktı

​Şiddetli yağışlar iki gün daha etkisini sürdürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.