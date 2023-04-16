Derviş mirası lezzetli sofralar

Ocak söndüğünde, artık o evde kimse bir şey yemiyor yani yaşamıyor demektir. Dervişler de ocağa önem verdiler. Sofranın bir erkanı olduğunu söylediler. Elbette ki bu sofra erkanının kaynağı da yine Efendimiz’dir (sav). Edep ve adabını Rasulullah (sav) ve ardından Hz. Ali’den (ra) öğrendikleri sofrayı, dergahlarında bir sanat gibi yaşattılar. Mevlevilikte mutfak, bir dervişin derviş olabilmekteki yolunu da simgeler. Dergaha ilk giren, önce mutfakta en alt mertebeye alınır, zamanla pişip olgunlaşır ve yemekleri pay edip, adilce dağıtacak seviyeye geldiğinde, artık dervişlikte de yüksek bir ruhsal olgunluğa erişmiş olacaktır. Bektaşi dervişlerinden Halveti dervişlerine bütün yol erbabı yemeğe besmele ve tuzla başlıyorlar. Tıpkı Rasulullah (sav) gibi günde en çok iki kere yemek yiyor, orada bulunan herkesin sofraya oturmasını bekliyor, yavaş ve birlikte birbirlerinin hakkını gözeterek yiyorlar. Özellikle ekmeğe duyulan bir saygının ifadesi olarak ekmek kesilmiyor, elle bölünüyor. Eskiden beri dergahlarda çokça pişirilen yemeklerin neler olduğunu merak ederseniz, bunların belki en meşhuru “keşkül”dür. Tam adı “keşkül-ü fukara” olan bu tatlı, dervişin beline bağladığı hindistan cevizi kabuğundan adını alır. Bu kapla toplanan erzak, dergahta pişer ve yoksullara dağıtılırdı. Bugün derviş sofralarından birkaç tarif paylaşalım. Sağlıklı, mutlu Ramazanlar.