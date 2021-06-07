Hayat Diyanet ve TRTden ortak proje TRT Diyanet Çocuk kanalı için imzalar atıldı
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Diyanet ve TRT'den ortak proje: 'TRT Diyanet Çocuk' kanalı için imzalar atıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) arasında "TRT Diyanet Çocuk Kanalı"nın kurulması için ilk adım atıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yanlışlardan ayıklanmış, Kur'an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgiye dayanan yapımlarla çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor" dedi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise "Sizlerin gösterdiği editöryal çizgide, bizlerin hazırlayacağı çizgi filmlerle geleceğe dair daha sağlam, umutla bakan ve aynı zamanda geçmişini ve İslam dinini bilen çocuklar yetiştirilmesinde TRT olarak böyle bir katkıda bulunacağımızdan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Diyanet ve TRTden ortak proje: TRT Diyanet Çocuk kanalı için imzalar atıldı
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

"TRT Diyanet Çocuk Kanalı Protokol İmza Töreni" Diyanet İşleri Başkanlığının Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, programda yaptığı konuşmada, "TRT Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile çok hayırlı, güzel bir faaliyetin temelini birlikte atacağız. TRT Diyanet Çocuk Televizyonumuzu kuruyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur" dedi.

"Bu iş birliği en üst seviyelere çıktı"

TRT ile Diyanet'in iş birliğinin çok eskiye dayandığını, 1980'lerde "Diyanet Saati"ni TRT'de yaptıklarını ve o yıllarda bu iş birliğinin başladığını belirten Erbaş, 2012'de TRT Diyanet Televizyonun kuruluşunda bu iş birliğinin en üst seviyelere çıktığını söyledi.

Erbaş, TRT'nin birikimden istifade etmeyi sürdüreceklerini belirterek, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

AA

"Çocuklarımızı kendi milli değerlerimizle beslememiz gerekiyor"

"Biz yıllarca çocuklarımıza kendi değerlerimizi tanıtamadık. Tercüme, yabancı çizgi filmlerle çocuklarımızı beslemeye çalıştık. Halbuki onları kendi milli değerlerimizle desteklememiz, beslememiz gerekiyor. Biliyoruz ki insanoğlunun karakterinin yüzde 70'i çocuk yaşlarda, 7 yaş öncesi oluşmakta.

Yedi yaş öncesi oluşacak bu karakter yapısında Diyanet İşleri Başkanlığının katkısı olması lazım, TRT Genel Müdürlüğünün katkısı olması lazım. En güzel, doğru dini bilgiyle çocuklarımızı destekleyerek bunu yapmamız gerekiyor.

Yanlışlardan ayıklanmış, Kur'an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgiye dayanan yapımlarla çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor.

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"Güç birliği ile en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz"


Diyanet İşleri şimdiye kadar bundan hiç taviz vermedi, TRT de taviz vermedi. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığımızın danışmanlığında ve katkılarıyla, TRT Genel Müdürlüğümüzün işin başında olarak, milli bakış ve duruşla projeyi sahiplenmesi ile çok güzel bir kanalın hayata geçilmesi milletimiz ve İslam alemi için büyük bir müjdedir, mutluluktur. Biz bunu el birliği ve güç birliği ile en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz."

AA
  • TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de Diyanet İşleri Başkanlığının çocukların eğitimi için böyle bir projeye ihtiyaç duyarak TRT'den TRT Diyanet Çocuk Kanalı kurulması için talepte bulunduğunu söyledi.

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Türkiye'de en çok izlenen çocuk kanalı

TRT Çocuk Kanalı'nın Türkiye'de en çok izlenen çocuk kanalı olarak engin bir tecrübeye sahip olduğunu anımsatan Eren, "Sizlerin gösterdiği editöryal çizgide, bizlerin hazırlayacağı çizgi filmlerle geleceğe dair daha sağlam, umutla bakan ve aynı zamanda geçmişini ve İslam dinini bilen çocuklar yetiştirilmesinde TRT olarak böyle bir katkıda bulunacağımızdan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.

Bugüne kadarki TRT'nin bilgi, birikim ve tecrübelerinin hepsini, en üst düzeyde bu projeyle tüm arkadaşlarımla dört elle sarılıp aktaracağımın da huzurunuzda sözünü vermiş olayım" ifadelerini kullandı.

İHA
  • Konuşmaların ardından Erbaş ve Eren, TRT Diyanet Çocuk Kanalı için iş birliği protokolünü imzaladı.

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