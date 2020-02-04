Hayat Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması Tetkiklerde, koronavirüs tespit edilmemiştir
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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması: Tetkiklerde, koronavirüs tespit edilmemiştir

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır'da koronavirüs vakasının bulunmadığı bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri istendi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde Çin'den yayılan koronavirüs şüphesiyle bir kişinin hastaneye yatırıldığına yönelik iddialar anımsatıldı.

Numuneler Sağlık Bakanlığı Laboratuvarına gönderilmişti


Kişinin tedbir ve gözlem amacıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde takibe alındığı kaydedilen açıklamada, tahlillerinin yapılması için kan alınarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildiği bildirildi.

Çin’de bir korona virüsü hastası taburcu edildi
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Çin’de bir korona virüsü hastası taburcu edildi
Çin, ölüm sayısının her geçen gün arttığı korona virüsüyle mücadele ederken, Fujian kentinde korona virüsü teşhisi konulan bir hasta taburcu edildi. Ülkenin resmi haber ajansından yapılan açıklamada, bir korona virüsü hastasının yapılan tedaviye yanıt vererek iyileştiği ve hastaneden taburcu edildiği duyuruldu.

Koronavirüs vakası bulunmadı


Açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda numunede koronavirüs tespit edilmemiştir. Vatandaşımız taburcu edilmiştir. Diyarbakır'da koronavirüs vakası bulunmamakta olup vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.
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