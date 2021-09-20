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Doğyap Oksijen Evleri ile yaşam konforunuz yükseliyor

Doğanlar Holding iştiraklerinden Doğyap İnşaat’ın yepyeni projesi Oksijen Evleri; temiz hava, huzur ve ferahlığın yanı sıra konforlu bir yaşam alanı sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğyap Oksijen Evleri ile yaşam konforunuz yükseliyor
Doğyap İnşaat

Doğanlar Holding’in inşaat şirketi Doğyap, sosyal yaşam alanları, toplu konut, AVM ve ticaret merkezleri inşaatlarından sonra, Balıkesir Denizkent’te gerçekleştirdiği “Oksijen Evleri” konut projesiyle çarpıcı bir işe daha imza atıyor. 29 villadan oluşan Oksijen Evleri, Denizkent’in eşsiz doğası ve tertemiz havasıyla sağlıklı bir yaşam vadediyor. Yüksek yaşam standartlarına uygun olarak planlanan projede, Doğyap İnşaat’ın uzun yıllara dayanan tecrübesi, güven veren bir başlangıç sunuyor. Halen inşaatı devam etmekte olan projenin, Ekim 2022’de anahtar teslimlerinin gerçekleşmesi planlanıyor.

Adnan Doğan: “Oksijen Evleri, deniz kenarında yeni ve konforlu bir yaşam vadediyor.”

Sakin doğası ve oksijeni yüksek havasıyla öne çıkan projede yer alan villalar, her türlü konfor düşünülerek tasarlandı. Doğyap İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Doğan: her villada yer alan, salon ve yatak odalarındaki toplam 4 klima, fırın, set üstü ocak, aspiratör, bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi ankastre ürünlerin yanı sıra mutfak ve banyo dolapları da proje kapsamında yer aldığının altını çizerek, sosyal faaliyet alanlarının titizlikle düşünüldüğü Oksijen Evleri’nde; çocuk parkının, yüzme havuzu ve sosyal tesisin, site sakinlerinin konforunu artıracak şekilde konumlandırıldığını sözlerine ekledi. Doğan, projenin eşsiz doğasının ve temiz havasının yanı sıra; Avşa adasının tam karşısında, Marmara adasına komşu bir lokasyonda olmasına dikkat çekerek, Oksijen Evleri’nin şehir hayatının karmaşasından uzak keyifli bir yaşam vadettiğini vurguladı.

Detaylı bilgi için; www.oksijenevleri.com.tr ve Satış Ofisi :0534 262 29 97

Doğyap İnşaat hakkında

Doğanlar Holding’in inşaat şirketi Doğyap; ileri teknoloji ve kaliteli malzeme kullanımı ile titiz mimarlık ve mühendislik anlayışını bir arada sunan altyapı ve üstyapı projelerinin mühendislik, satın alma ve inşaat yapım işlerini yapmaktadır. Kalite ve zamanında teslim ile müşterileri, çalışanları ve çözüm ortakları için uzun vadeli değer oluşturmayı hedefleyen Doğyap’ın, 30 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır. Doğyap, yurt içi ve yurt dışında, toplumsal yaşam standartlarını iyileştiren çevre dostu yaklaşımlar hedefiyle çalışıyor.

Detaylı bilgi için; www.dogyap.com.tr

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