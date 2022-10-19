Hayat DSÖden korkutan rapor 500 milyon kişiyi etkileyecek
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DSÖ'den korkutan rapor: 500 milyon kişiyi etkileyecek

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ilk defa hareketsizliğin etkileri üzerine küresel bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapora göre 2030 yılına kadar yaklaşık 500 milyon kişi hareketsizlik kaynaklı sağlık sorunları ile karşı karşıya kalacak.

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Haber Merkezi Diğer
DSÖden korkutan rapor: 500 milyon kişiyi etkileyecek
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Bugün yayımlanan rapora göre hükümetler bu konuda tutumlarını değiştirmezse 2020-30 yılları arasında fiziksel hareket eksikliği nedeniyle kalp sorunları, obezite ve diyabet gibi hastalıklara yakalananların sayısı yaklaşık 500 milyon olacak. Bugün yayımlanan rapora göre hükümetler bu konuda tutumlarını değiştirmezse 2020-30 yılları arasında fiziksel hareket eksikliği nedeniyle kalp sorunları, obezite ve diyabet gibi hastalıklara yakalananların sayısı yaklaşık 500 milyon olacak.

Bunun sağlık sistemlerine maliyeti ise yıllık 27 milyar Dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bunun yaratacağı iş yükünün, diğer hastalara verilen hizmeti de yavaşlatacağı düşünülüyor.

DSÖ’nün 194 ülkeden derlediği verilerle hazırladığı Rapor, ülkelerin vatandaşlarını harekete teşvik etmekte yetersiz kaldığını gösteriyor.

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"Yüzde 40’ın altında bir orana sahip"

DSÖ'ye göre ülkelerin yarısından azının fiziksel aktivite politikası var. Bu politikaları uygulamaya da geçirmiş ülkeler ise yüzde 40’ın altında bir orana sahip.

Örgüt, ülkelerin yalnızca yüzde 30’unun tüm yaş grupları için fiziksel aktivite kılavuzu olduğunu tespit etti.

İnsanları hareket etmeye teşvik eden bisiklet yolları ve güvenli kaldırımlar gibi yapıların ise ülkelerin yüzde 40’ında mevcut olduğu görüldü.

Bulgulara dair bir açıklama yapan DSÖ Genel Sekreteri Dr. Adhanom Ghebreyesus “Daha fazla ülkenin insanları yürüme, bisiklet, spor ve diğer fiziksel aktivitelere teşvik etmesine ihtiyacımız var” dedi.

Rapora göre pek çok ülkede, halkı harekete teşvik etmek için yapılan toplu etkinlikler de Covid-19 pandemisi nedeniyle son iki yılda sekteye uğradı.

WHO Fiziksek Aktivite Birimi Başkanı Fiona Bull ise bu raporu hazırlarken çoğu ülkede bisiklet yolları, parklara erişim ve yaya yolları gibi bazı önemli unsurların verilerinin bulunmadığını fark ettiklerini söyledi:

“Bu bir kısır döngüye yol açabiliyor. Bu konuda veri olmayınca takip ve hesap verilebilirlik de olmuyor, bunun sonucunda politika geliştirilmiyor ve yatırım yapılmıyor.”

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Kovid-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının yakında bitebileceğini söyledi.
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İzlanda'da yayın yapan RUV Televizyonuna konuşan Kluge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un \"Kovid-19 salgınında bitiş çizgisinin görüldüğüne\" dair açıklamalarını değerlendirdi.
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Ghebreyesus'un açıklamalarına katıldığını belirten Kluge, \"Yeni bir varyant görülmezse salgın yakın zamanda bitebilir. Bu konuda umutlu olmalıyız.\" dedi.
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Kluge, yaklaşan kış öncesi herkese yeni bir güçlendirici doz Kovid-19 aşısı yapması tavsiyesinde bulunarak, \"Yeni varyantları çabucak tanımlayabilmek için güçlü bir takip de önemli.\" diye konuştu.
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 14 Eylül'deki açıklamasında, \"Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat orada değiliz.\" ifadelerini kullanmıştı.
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Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, \"Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır.
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Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, \"Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır
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DSÖ: Kovid-19 salgını yakın zamanda bitebilir
DSÖ'den müjdeli haber geldi: Yakında bitebilir
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