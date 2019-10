Dua ordusu Mehmetçiğin yanında

Türkiye’nin Suriye kuzeyini PKK/YPG’li teröristlerden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na dua ordusu da katıldı. Harekatın başlamasının ardından vatandaşlar cephedeki Mehmetçiklere dua için camilere akın etti. Türkiye genelindeki tüm camilerde sabah namazı öncesi okunan Fetih Suresi’nin ardından minarelerden sela sesleri yükselirken kılınan namazın ardından eller Mehmetçik için semaya kalktı.

HAREKATI HAYIRLI EYLE

Cami çıkışında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklamalarda bulundu.

Ankara’da Hacı Bayram Camii’nde düzenlenen programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hacı Bayram Camisi’nde okunan Fetih Suresi’nin ardından sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için “zafer” duası ederek, “Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman ordumuzun, güvenlik güçlerimizin harekatını hayırlı eyle, şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle Allah’ım” ifadelerini kullandı.

SON ORDUSUDUR İSLAM’IN

Türk Ordusu’nun İslam aleminin her köşesini işgale yeltenen zalim ve zorba güçlerin planlarına karşı, milletin ve bölgenin huzuru, barışın ve güvenliğin tesisi, ümmetin onuru için mücadele ettiğini belirten Erbaş, şöyle devam etti: “Bu azgın ve zalim topluluğa karşı şanlı ordumuza yardım eyle Allah’ım. Ya Rab; asırlar boyunca Çanakkale’den Milli Mücadele’ye, 15 Temmuz’dan günümüze kadar, şairin ‘Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, galip et, çünkü bu son ordusudur İslam’ın’ mısralarıyla anlattığı inançlı ordumuza nice zaferler nasip eyle Allah’ım. Ya Rab; izzetimizi, onurumuzu, harimi ismetimizi çiğnetme Allah’ım. Mabetlerimizin göğsüne uzanan na mahrem ellere ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme Allah’ım. Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitne ve fesatlardan milletimizi, memleketimizi, vatanımızı halas eyle Allah’ım. Birliğimize, dirliğimize, vatanımıza, huzurumuza, kardeşliğimize göz diken hainlere fırsat verme Allah’ım.”

İstanbullu vatandaşlar zafer duası için Büyük Çamlıca Camisi'nde buluştu. Fetih Suresi'nin okunmasının ardından sabah namazı kılınan camide daha sonra Mehmetçik için dualar edildi. Burada sabah namazını kılan eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Suriye'de iç savaş başladığı günden itibaren Türkiye'nin buradan göç edenlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

TERÖR KUŞAĞI OLUŞMASIN DİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir Fırat'ın doğusuyla ilgili muhataplarını uyardığını hatırlatan Yıldırım, "Terör yapılanması ve sivil halka verilen zararın önüne geçilmesi için yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı. Nihayet hem insanımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak sınırlarımız güneyinde bir terör kuşağı, terör devleti oluşumunun önüne geçmek için silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz harekat, bir operasyon başlatmıştır. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bilsinler ki 82 milyon vatan evladının destekleri onlarla beraberdir" ifadelerini kullandı.

Sınırda sela okundu Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da destek geldi. Verilen talimatla Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerindeki camilerde sela okundu ardından da Türkçe ve Arapça dualar edildi.

Dersten önce Fetih Suresi Bünyan ve Sivas’ın Şarkışla ilçelerinde öğrenciler tarafından Fetih Suresi okundu.

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Kayseri'nin Bünyan ve Sivas'ın Şarkışla ilçelerinde öğrenciler tarafından Fetih Suresi okundu. Kayseri'de Bünyan Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için okulda ders öncesi Fetih Suresi'ni okudu. Mehmetçik için dua eden öğrenciler, daha sonra ders başı yaptı. Sivas'ta da Şarkışla Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde toplanarak Fetih Suresi'ni okudu, dua etti.