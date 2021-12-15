Hayat Dünya çapındaki yarışmanın ödülleri 18 Aralıkta Esenlerde sahiplerini bulacak
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Dünya çapındaki yarışmanın ödülleri 18 Aralık’ta Esenler’de sahiplerini bulacak

Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği’nin 4. kez düzenlediği "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması’nın kazananları, ödüllerini Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek törenle alacaklar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya çapındaki yarışmanın ödülleri 18 Aralık’ta Esenler’de sahiplerini bulacak
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Sürpriz konuklar ve Kudüs ziyareti çekilişinin yapılacağı ödül töreninde, çoğunluğu konservatuarlı gençlerden oluşan “Rüzgârlı Tepenin Çocukları” Kudüs ezgileri seslendirecek.

Yarışmaya 38 ülkeden 209 karikatürist tarafından gönderilen 518 eser, Türkiye’den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz'ın yanı sıra Belçika'dan Luc Descheemaeker, Romanya'dan Doru Axinte, Mısır'dan Wesam Khalil, Suriye'den Yaser Ahmad ve İran'dan Nahid Maghsoudi’nin yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi. Kazananlar finale kalan 50 eser arasından belirlendi.

Başakşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışmanın neticesinde birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin ve üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek.

Ödül gecesinde "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", "Naci el-Ali Özel Ödülü", "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", "II. Abdülhamit Han Özel Ödülü" ve "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü" de sahiplerini bulacak.

Törenin hemen öncesinde ve sonrasında toplam 73 eserin yer alacağı sergi ziyaretçiler tarafından görülebilecek.

"Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması", 4 yıldır sosyal hayatta kültürel mirasın önemini, kültürel miras çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincini, Kudüs'ün kültürel mirasa katkısını ve kültürel hayattaki önemini gündeme getirmeyi hedefliyor.

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