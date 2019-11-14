Hayat Dünya Prematüre Gününde doktor ve hemşirelere anlamlı ödül
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Dünya Prematüre Gününde doktor ve hemşirelere anlamlı ödül

Dünya Prematüre Günü kapsamında ilk kez; Türkiye’de prematüre doğumlara dikkat çekmek yeni doğan yoğun bakım ünitesi doktor ve hemşireleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek prematüre çocuk sahibi ailelerin katılımı ile ödüllendirilecek.

Haber Merkezi İHA
Dünya Prematüre Günü Ödül ve Farkındalık Gecesi Töreni için geri sayım başladı.
Dünya Prematüre Günü Ödül ve Farkındalık Gecesi Töreni için geri sayım başladı.

Prematüre bebeklerin yaşam mücadelesinde farkındalık oluşturmak adına 2008 yılında ilan edilen Dünya Prematüre Günü, her yıl dünya çapında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Bu yıl Türkiye’de ilk kez, prematüre bebeklerin aileleri, yeni doğan bakımında çalışan doktor ve hemşireler; sağlıktan, siyasete, sanattan, akademik hayata kadar birçok kesimden üst düzey ismin katılacağı ödül töreni ile onurlandırılacak. Minik bebeklerin hayata tutunması için büyük mücadele veren yeni doğan yoğun bakım ünitesi çalışanlarının onurlandırılacağı 17 Kasım Dünya Prematüre Günü NICU Academy Ödül Töreni’nde ‘Yılın Savaşçı Bebekleri, Yılın Yeni doğan Yoğun Bakım Kliniği, Yeni doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Onur Ödülü, gibi alanlarda ödüller verilecek.

Sanatçılar destek verecek


Yapılan bilgilendirmede; Tuna Kiremitçi ve Elis Dubaz gibi önemli sanatçıların da sahne alarak destek vereceği 17 Kasım Pazar günü Cemal Reşit Rey Salonu’nda başlayacak ödül törenine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın yanı sıra sanat ve cemiyet dünyasından, ünlü komedyen Behzat Uygur, Yelda ve Selda Cumalıoğlu, Esra Ezmeci, Bennu Gerede, Kargo grubunun gitaristi Selim Öztürk, ünlü yazar Ayşen Bozkuş, oyuncular Sedat Erdiş, Melissa Değer, Altan Gördüm ve Kalust Şalcıoğlu katılacağı belirtildi.

Prematüre doğan sporculardan destek

Galatasaray Basketbol Takımı’nda forma giyen Ege Arar kendisi gibi prematüre doğan bebeklere destek vermek amacıyla Takım Kaptanı Göksenin Köksal ile birlikte geceye katılacağı bildirildi.

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