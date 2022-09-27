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KÜLTÜR SANAT

Dünya sanatçıları mistik festivalde buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına aldığı “19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali” beşinci gününde de birbirinden önemli isimleri konuk etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya sanatçıları mistik festivalde buluşuyor
19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına aldığı “19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali” beşinci gününde de birbirinden önemli isimleri konuk etti. İspanya’dan Mısır’a Azerbaycan’dan Lübnan’a kadar birçok ülkeden başarılı müzisyenler Konyalılarla buluşuyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 815. doğum yılı etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen festival, 30 Eylül’e kadar sürecek. İlki 2004 yılında yapılan Mistik Müzik Festivali’nde önceki gün gerçekleşen, 350 yıllık tekke kültürüne dayanan Devran-ı Şerif zikri ile “Kuy-i Hicaz” konseri büyük ilgi gördü. Zakiran Nevbe Topluluğu, bugün saat 17.30’da Nevbe merasiminin musıkisini izleyicilerle buluşturacak. Festival konserleri ise her akşam 20.30’da gerçekleşiyor.

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