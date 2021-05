Dünyamız için başka rotalar mümkün

Geçen yıl yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen dünyanın en önemli mimarlık etkinliklerinden biri olan Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi, pandemi şartlarında 22 Mayıs›ta açtı. Lübnanlı mimar, yazar ve akademisyen Hashim Sarkis’in küratörlüğündeki 17. Venedik Mimarlık Bienali “Birlikte Nasıl yaşayacağız?” (How Will We Live Together?) başlığını taşıyor. 21 Kasım’a kadar sürecek serginin Türkiye Pavyonu’nda bu yıl Neyran Turan’ın küratörlüğünde Ölçü Olarak Mimarlık başlıklı proje yer alıyor. Sergi geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısıyla zoom üzerinden gezildi. Ayrıca sergiyi tanıtan bir video da yayınlandı. Dünyadaki en önemli mimarlık bienallerinden biri 17. Venedik Mimarlık Bianeli’ne 62 ülkeden katılım sağlandı.

BİRLİKTE YAŞAMANIN YOLLARINA FARKLI BAKIŞLAR

Bienalin ortak temasını oluşturan “Birlikte Nasıl Yaşayacağız?” sorusu her ne kadar mimari açıdan sorulsa da aslında pandemi döneminde bütün dünyanın cevabını aradığı bir soru. Özellikle ortam yaşam alanlarının korunması ve bu alanların mimari açıdan öne çıkarıldığı eserlerin yer aldığı bienale İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu’nda yer alan Ölçü Olarak Mimarlık başlıklı projede de iklim değişikliği üzerinden cevap aranıyor. Projenin çıkış noktasını “Tasarımın rolünü basitçe iklim değişikliği sorununa çözüm üretmeye indirgemek yerine mimarlığı, çevrenin yeniden tahayyül edildiği bir ölçü olarak düşünebilir miyiz?” sorusu oluşturuyor ve mimarlığın gezegene yönelik potansiyelini, kendi gündelik iç işleyişlerine bakarak değerlendirmenin önemine dikkat çekiliyor.

Neyran Turan’ın küratörlüğünü yürüttüğü projedenin ekibinde ise Betsy Clifton, E. Ece Emanetoğlu, Ian Erickson, Samet Mor ve Melis Uğurlu yer alıyor.

PROJENİN ÇIKIŞ NOKTASI

Neyran Turan’ın Mart 2020’de İngilizce olarak yayımlanan Architecture as Measure isimli kitap sergideki çalışmaya da ışık tutuyor. Proje bizi mimariye biraz daha farklı bakmamızı sağlıyor. Mesela mimari bir sözleşmelerin, imar kanunlarının, teknik standartların, şartnamelerin, inşaat montajlarının, emek gücünün, bakım-onarımın ya da teftiş teamüllerinin yalnızca mimarlık için değil “çevre” için de ne anlama geldiğine dikkat çekiyor. Burada sözü Neyran Turan’a bırakalım ve bienaldeki çalışmanın pandeminin de etkisiyle ne tür sorularla üretildiğini kendisinden dinleyelim: “Sergi projesine 2019’da çalışmaya başladığımız zaman bizi pandemi ile çok değişecek bir sürecin beklediğinin farkında değildik tabii ki. Projenin bu kadar uzun zamana yayılması üzerine daha fazla düşünme şansı tanıdı. Tüm dünyanın pandemiyle içinden geçtiği sıkıntılı dönemlerde mimarlığın çok daha önem kazanan rolü üzerine düşünmeye çalışan projemizi en sonunda ziyaretçiler ve izler kitlemizle paylaşabilmenin sevincini yaşıyoruz. Projemiz mimarlığın dünyayla olan ilişkisinde katkısız bir sanıktan öte, daha aktif bir rol alarak konumlandığı başka bir rota öneriyor. Pandemi, çevremizle ve birbirimizle ilişki kurma şeklimizi büyük ölçüde değiştirdi ve daha önce var olan sorunları daha belirgin ve görünür hale getirdi. Farklı karşılaşmalar sağlayabilecek bir dizi platformlar bütünü olarak gördüğümüz projemizin arzu ettiğimiz diyaloglara bir vesile olmasını diliyoruz.”