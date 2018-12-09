​Dünyanın duvarını şiirle boyadı

Dünyaca ünlü Tunuslu “kaligrafiti” sanatçısı El Seed, 18 yaşında keşfettiği Arap alfabesinin güzelliğini dünyanın her yerine taşıdı. Tunuslu bir ailenin çocuğu olarak Fransa’da dünyaya gelen El Seed Arapça okuma ve yazmayı çok geç öğrenmiş. Çalışmalarını ise kaligrafi ve grafiti sözcüklerinin birleşiminden oluşan “kaligrafiti” olarak adlandırıyor. Her eserinde mutlaka mesajı iletiyor. Bazen bir şiir, bazen bir alıntı. Saantçı çalışmalarını Tunus, Mısır, Fransa, Los Angeles, Cape Town, İngiltere ve Dubai gibi birbirinden farklı ülkelerde sergiliyor.

50 BİNAYI KAPSAYAN BİR RESİM

Onun en dikkat çeken çalışması Percepetion ise geçtiğimiz günlerde kitaplaştı. El Seed bu en ilginç ve ilgi uyandıran çalışmasını Kahire’nin bir semti olan Manshiyat Naser’da yapmış. Bu semt Kahire’nin ‘Çöp Şehri’ olarak anılıyor. Çoğunluğunu Kıptilerin yani Mısırlı Hıristiyanların oluşturduğu, Zaraeeb olarak da anılan bu mahalle, çöplerin toplandığı ve geri dönüştürüldüğü bir yer. Arap kaligrafisi ile grafitinin modern tarzını harmanlayan sanatçı El Seed ‘Perception’ (Algı) isimli çalışmasıyla şimdiye kadar yapılmamış özgün bir eser ortaya çıkarmış. 50 binayı kapsayan ve tamamı ancak yakındaki bir dağın tepesinden görülen bir duvar resmi ortaya çıkarmış. Sadece Mokattam Dağı’nın belirli bir noktasından tamamen görülebilen eser, İskenderiyeli bir piskopos olan Aziz Athanasius’un bir sözünden oluşuyor:

“Gün ışığını temiz görmek isteyen önce kendi gözünü silmelidir.”

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Cape Town’da birnduvara Nelson nMandela’nın “Bitene nkadar imkansız ngibi görünür.” nsözünü yazmış.

GÖZDEN ÖNCE RUHA ULAŞIR

İlk işini köklerinin dayandığı Tunus’un Gabès şehrine yapmış. Gri betondan gövdesiyle şehrin silüetini tamamlayan Jara Camiisi’nin 57 metrelik minaresine yaptığı kaligrafi çalışmasında ise barışı, hoşgörüyü, birlik olmayı içeren, Kuran’dan bir ayeti kullanmayı seçmiş: “Ey insanoğlu, biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kabile ve halklara ayırdık.” Ardından çizimini yaptığı Jara Camii dünya basını tarafından büyük ilgi görmüş. Hatta Tunus’un dört bir yanından insanlar çalışmasını görmeye gitmiş.Sanatçının, “Kaligraffiti” adını erdiği eserler, Arap kaligrafisiyle yazılmış tüm sınırları aşan bir ruh taşıyor. Bir röportajında Arapça yazıların gözden önce ruha ulaştığını dile getiriyor ve şöyle devam ediyor: “Bunu hissetmek için ne yazdığını anlamanıza da gerek yok”

BİTENE KADAR İMKANSIZ GİBİ GÖRÜNÜR

El Seed, farklı coğrafyaların duvarlarında hayat verdiği çalışmalarını yaparken, bulunduğu yere uygun düşecek mesajlar yazmayı tercih ediyor. Yazdıkları evrensel bir boyuta sahip olduğu için, herkesin eserlerle ilişki kurabileceğini düşünüyor. Cape Town’da bir gece kondu mahallesinin tek beton duvarı olan okul duvarına resmettiği eserinde ise Nelson Mandela’nın şu sözlerini yazmış: “Bitene kadar imkansız gibi görünür.” Rio de Janeiro’daki bir binanın çatısına resmettiği eserinde Gabriela Tôrres Barbosa isimli şairin portekizce bir şiirini çevirmiş. Tunus’un küçük bir köyündeki duvara ise “Zaman duruyor, hayat devam ediyor “ diye yazmış.

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El Seed

Yaptığı işleri neden arapça harflerle yazdığını ise başarılı sanatçı şöyle açıklıyor:

“İnsanlar bilmedikleri şeylerden özellikle de Arap dünyası ile ilgili olanlardan korkuyor. Bu yüzden, dünyanın birçok ülkesinde bu kadar büyük sanat eserlerini Arap harfleriyle sergiliyor olmaktan gurur duyuyorum. Bu benim için ve daha da önemlisi Arap dilinin kendisi için büyük bir onurdu.”

Kore’nin acısı tel örgüde

Sanatçı El Seed, geçtiğimiz yılda, Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınırdaki tel örgülere ülkenin bölünmesinden önce ölen Kuzey Koreli şair Kim Sowol’un şiirini yazmış. Arapça yazılan şiirde tarih, hafıza ve kayıplara karşı dokunaklı kelimeler işlenmiş. Şair, insanların olanları asla unutmamalarını ve hep hatırlamalarını haykırır.