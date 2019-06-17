Hayat Dünyanın en küçük pandası dünyaya geldi
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Dünya'nın en küçük pandası dünyaya geldi

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinde bulunan Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Merkezinde dünyanın en hafif pandası doğdu. Yavru panda geçtiğimiz hafta 42.8 gram olarak dünyaya geldi.

Haber Merkezi IHA
132 gram ağırlığında doğan panda.
132 gram ağırlığında doğan panda.

Yavru panda yeni doğan yavru bir pandanın normal ağırlığının dörtte biri ağırlığında doğan en hafif panda olarak kayıtlara geçti. Yavru pandanın doğumundan saatler önce anne panda 191.9 gram ağırlığında başka bir panda dünyaya getirdi.

132 gram ağırlığında doğdu

Araştırma merkezindeki yetkililer, yavru panda çok hafif olduğu için sürekli gözetim altında tuttuklarını bildirdi. Yavrunun sağlık durumunun stabil ve iyi bir durumda olduğunu aktaran yetkililer, yavru çok hafif olduğu için sağlık durumunun ileri ki günlerde nasıl olacağının belirsiz olduğunu belirtti.

Chengdu Araştırma Merkezinde 2006 yılında Wu Yi adında bir erkek yavru panda 132 gram ağırlığında doğmuş, o zamana kadar doğan en hafif yavru panda olarak kayıtlara geçmişti.

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