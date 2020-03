Duyarlı vatandaş: İlk vakadan beri görüştüğü herkesi not ediyor Van'da yaşayan Bülent Menteşe, koronavirüs nedeniyle günlük tutmaya başladı. Her gün evden çıkınca temas kurduğu kişileri tarih ve saatiyle birlikte not alan Menteşe, virüs nedeniyle enfekte olma durumunda bunun çok işe yarayacağını söyledi.

Haber Merkezi 28 Mart 2020, 11:08 Son Güncelleme: 28 Mart 2020, 11:19 DHA