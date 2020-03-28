Hayat Duyarlı vatandaş İlk vakadan beri görüştüğü herkesi not ediyor
AKTÜEL

Duyarlı vatandaş: İlk vakadan beri görüştüğü herkesi not ediyor

Van'da yaşayan Bülent Menteşe, koronavirüs nedeniyle günlük tutmaya başladı. Her gün evden çıkınca temas kurduğu kişileri tarih ve saatiyle birlikte not alan Menteşe, virüs nedeniyle enfekte olma durumunda bunun çok işe yarayacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Menteşe, temas kurduğu kişileri tek ek not defterine yazııyor.
Menteşe, temas kurduğu kişileri tek ek not defterine yazııyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde teknisyen olarak görev yapan Bülent Menteşe, koronavirüs için önlemlerini alıyor. Özellikle işe gelirken ve eve dönerken tüm hijyen kurallarına dikkat ettiğini belirten Menteşe, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından da günlük tutmaya başladığını söyledi. Sabah evden çıktıktan sonra, görüştüğü kim varsa tarih ve saatiyle birlikte not alan Menteşe not tutmanın, herhangi bir enfekte olma durumu karşısında karantina için büyük önem taşıyacağını söyledi.


Beyazıt meydanındaki bir eczaneden dikkat çeken koronavirüs önlemi
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Beyazıt meydanındaki bir eczaneden dikkat çeken koronavirüs önlemi
İstanbul Fatih'teki Beyazıt Meydanında olduğu belirtilen bir eczanenin koronavirüs salgınına karşı aldığı dikkat çeken yöntem sosyal medyada gündem oldu. Bir twitter kullanıcısının paylaştığı kısa videoda eczanenin kapalı olan kepenklerine ufak bir pencere açılmış ve satışlar buradan yapılıyor. Görüntülerde, eczaneden ilaç alanların maskeli oldukları da dikkat çekiyor.

'BAKAN İLK VAKAYI AÇIKLADIKTAN SONRA BAŞLADIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk enfekte haberini verdiği 11 Mart'ta not tutmaya başladığını belirten Menteşe, ''Bakanımız, 'virüs bulaşan hastamızın geçmişe dönük olarak gittiği yerleri, iletişim kurduğu insanları araştırıyoruz' dedi. Ben de bu bilgiler ışığında günlük tutmaya başladım. Gündelik hayatımda gittiğim yerleri yazıyorum. 2 metre alanımdaki insanları not alıyorum. Şu anda sizinle röportaj yaptığım için sizi de yazacağım. Bunları Allah korusun bir enfekte olma durumunda günlüğe bakarak sizinle iletişim halinde olmaları hayati olur. Böylelikle virüsün yayılmaması anlamında güzel bir tedbir olarak düşündüm. Umarım bugünleri atlatırız ve bunlarda birer anı olarak kalır'' diye konuştu.

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