Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Ebe şarjdan değil menekşeden dertli
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

​Ebe şarjdan değil menekşeden dertli

Ebe şarjdan değil menekşeden dertli

Okul zili tatil için çaldı ama kreş tartışmaları bitmedi. Çocukların birlikte oynamasına imkan tanıyan kreşler sağlıklı bir gelişim için öneriliyor. Tabi eylüle kadar tabletlerle değil, sokakta birbirleriyle oynamak isteyen çocuklar için oyunlar da var. Bu oyunların ebeleri şarj bitmesinden değil, menekşeden, kahkalarını tutamamaktan dertli.

Merve Akbaş Yeni Şafak
​Ebe şarjdan değil menekşeden dertli
​Ebe şarjdan değil menekşeden dertli

Okulların son zilleri çaldı, çocuklar çoktan tatil havasına girdi. Ancak güncel tartışmalarımızdan biri hala kreşler. Kreşlere olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bugün ailelerin çocuklarını erken yaşta kreşe gönderme nedenlerinden biri de çocukların, yaşıtlarıyla oynayarak gelişimlerini sağlıklı biçimde sürdürmeleri.

TABLETİ BIRAK OYNAMAYA BAK

Peki okulların kapalı olduğu yaz boyunca çocukları nasıl eğlendireceğiz? Artık çocuklar gerçek değil sanal oyunlara ilgi gösteriyor. Bazı uzmanlara göre bunun bir nedeni de ailelerin çocuklarıyla eskisine oranla daha az zaman geçirmesi veya geçirdikleri zamanı verimli kullanamamaları.

İşte bu noktada aklımıza eskiden oynadığımız oyunlar da geliyor. Oyunun eskisi yenisi olmaz, ama oynamaya oynamaya unutulabiliriz. Yaz ayları bu oyunları oynamak için mükemmel bir zamanlama. Üstelik çocukların okullarda ve sokaklarda oynadığı bu oyunlar hem onların gelişimine katkı sağlıyor hem de sosyalleşmelerini sağlıyor. Çocukları bu oyunlara yönlendirmek çok da zor değil. Evde tabletiyle oynamak isteyen veya sadece televizyon izleyen çocukları birkaç oyun önerisiyle yeniden oyuna davet edebiliriz. Cevat Yücel’in hazırladığı Okulda ve Evde Eğlenceli Oyunlarımız adlı kitaptan yaz boyunca oynamanız için öneriler çıkardık...

KİM GÜLERSE EBE OLUR

Bir ebe seçin ve etrafında toplanınız. Onun elindeki herhangi bir eşyayı (top, medil, tebeşir) havaya attığı zaman herkes istediği şekilde gülebilir. Fakat bu tutulduğunda bütün çocuklar ciddi olacaktır. Kim gülerse ortaya gelir ve ebe ile yer değiştirir.

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SANATKÂRI TAKLİT

Birer halka yaparak durunuz. İçinizden biri ortaya geçsi. Dilsiz sanatkâr olarak bir sanatın işlerini işaretlerle anlatın. İçinizden hangi sanatı anlattığınızı bilen, sezen, anlayan olursa yeni sanatkâr o olsun. Oyunu oynarken şoför, marangoz, terzi, fırıncı, daktilo, kayıkçı, eskici, demirci veya oduncu olabilirsiniz.

BABAM ÇARŞIDA

Ebe, “babam çarşıya gitti” diyerek bir oyuncu işaret eder. Sözünü tamamlar ve örneğin “elma aldı” der. İşaret edilen fazla düşünmeden e harfiyle başlayan bir meyve ismi söylemelidir. Mesela, “babam çarşıya gitti, erik aldı” demelidir. Cümleyi tamamlamakta geç kalırsa ebeyle yer değiştirir. Oyun yeniden başlar.

BEKÇİDEN KAÇIYORUZ

Çocuklardan birisinin gözü bağlanarak bir eşyanın bekçisi olur. Diğer çocuklar çok sessiz biçimde eşyaya yaklaşmaya çalışır. Bekçi eğer yaklaşan yönünü parmağıyla doğru olarak işaret ederse gelen bekçi olur.

MENEKŞEDEN DERTLİYİZ

Çocuklar birer çiçek, böcek veya sebze ismi alırlar. İlk ebe olan “Of derdim var” diye başlar, biri de “Kimden?” diye sorar. Ebe örneğin “Menekşeden” diyince menekşe olan çocuk kalkar ve başka birinin çiçek adını söyler. İsmini ilk şaşıran veya oyundan çıkmış birinin adını söyleyen oyundan çıkar.

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DAİREYİ SAKIN KAÇIRMA

Bir grup çocuk bahçede veya sokakta el ele vererek hepsinin içine sığabileceği geniş bir daire çizer. Her çocuk bu geniş dairenin içine kendisinin sığabileceği kadar bir daire daha çizer. Bu küçük daireler her çocuğun kendi yurdu kabul edilir. Oyunu idare eden çocuğunun dairesi olmaz. Düdük çaldığında her çocuk kendi bulunduğu daireyi değiştirmek için sıçramalar yapar. Her dairede sadece bir çocuk bulunacaktır. Oyunu idare eden ebe boş kalan dairelerden birisini kendisine yurt edinmek için çalışır. Dairesini kaptırmış olan çocuk yurtsuz kalır. Bu çocuk yeni ebe olur. Üç kere üst üste dairelerin dışında kalan çocuk oyun dışı kalır. Her oyun dışı kalan çocukla beraber bir daire eksilir. Oyun böylece devam eder.

Bir çiçek dikin ve büyütün

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yaz tatili boyunca aileleriyle yapabilecekleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri içeren tavsiye listesi oluşturdu. Liste okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine karne alırken dağıttı. Bu liste oldukça geniş. Üstelik öneriler her yaştan çocuk için eğlenceli bulunabilir. Listede, “Bir çiçek dikin ve büyütün”, “Doğa yürüyüşü yapın”, “Üç ağaç türü öğrenin”, “Kuşlara ve sokak hayvanlarına yem verin”, “Salıncak kurun”, “Uçurtma uçurun”, “Yemek yapın”, “Kitap okuyun”, “Film izleyin”, “Mektup yazın”, “Düğme ve sökük dikmeyi öğretin” şeklinde yaratıcı ve duyarlı kişilik gelişimine katkı sağlayacak 73 etkinlik yer alıyor.
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