Ek gelir getirsin diye başladı: Aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor

Kumru ilçesinde yaşayan ve 30 yıl boyunca inşaatlarda çalıştıktan sonra kendisine ağaç atölyesi kuran Derebaşı, sonrasında ek kazanç sağlayacak bir sektöre yönelmek istedi. Organik yumurta üretimi yapmaya karar veren Derebaşı, evinin yakınına kurduğu tesiste ilk olarak bin 400 tavuk beslemeye başladı. Şuan mevcut tavuklarından günde binden fazla yumurta elde eden Derebaşı, destek alabilirse tavuk sayısını 5 bine tamamlamayı hedefliyor.
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Darıcı Mahallesi'nde yaşayan Umut Can Çalışkan, 2011 yılında babasını kaybedince annesiyle yalnız kaldı. Babasından kalan emekli maaşıyla ev geçindirmeye çalışan annesine destek olmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen Çalışkan, bir yandan da pazarcılık yaptı.
Çalışkan bu sırada sağlık meslek lisesi eğitimini tamamladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye gidemeyen Çalışkan, özel hastanelerde sağlık görevlisi olarak çalıştı.
Ek gelir için istiridye mantarı yetiştiriciliğine başlayan Çalışkan, ilk olarak tek odada mantar yetiştirdi, talep artınca da üretim oda sayısını ikiye çıkardı.
Umut Can Çalışkan’ın 30 günde yetiştirdiği mantarlar, pazarda kilosu 15 liradan alıcı buluyor.
‘TALEPLERE YETİŞEMİYOR’ <br> <br> 3 yıl önce mantar üretimine başladığını söyleyen Umut Can Çalışkan, 2011 yılında babamın ölümüyle annemle tek kaldığımız için maddi zorluklar hayatımızı da zora soktu. Pazarcılık yaparken diğer yandan hayalim olan hemşirelik mesleği için okumak istiyordum. Sağlık meslek lisesini kazandım ve kaydımı yaptırdım...
Liseyi bitirip mezun olduktan sonra yine maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye gidemedim ve birkaç özel hastanede işe başladım. Kadro alamadığım için maddi olarak ek gelir sağlamak istedim. Bu sayede istiridye mantarı yetiştirmeye başladım dedi.
Çalışkan, 3 yıldan bu yana devam ediyorum. 30 günde mantar yetişiyor ve satışını yapıyoruz. Köy yerinde oturuyoruz. Köy yerinde ek gelir olarak gayet iyi geliri var. Aylık bir odanın 10 ile 15 bin lira geliri oluyor. 2 odamız var. Talep şu anda çok iyi ve siparişleri yetiştiremiyoruz...
Düzce'de bu mantar pek bilinmiyor ama diğer illere gönderiyoruz. Ben Düzce'de pazarda da satıyorum. Yavaş yavaş mantarın tanınmasını sağlıyoruz. Tadı da çok güzel. Et gibi yemesi oluyor. Halkımız istiridye mantarını seviyor diye konuştu.
Ek gelir olması için başladı şimdi siparişlere yetişemiyor: Aylık 30 bin TL kazandırıyor
Düzce'de, 10 yıl önce babasının ölümünün ardından annesiyle pazarcılık yapmaya başlayan Umut Can Çalışkan (22), ek gelir için 3 yıl önce istiridye mantarı üretimine başladı. Gelir elde edince mantar üretimini büyüten Çalışkan, talebin çok iyi olduğunu, siparişlere yetişemediğini söyledi. Çalışkan, "30 günde mantar yetişiyor ve satışını yapıyoruz. Aylık bir odanın 10 ile 15 bin lira geliri oluyor. 2 odamız var. Talep şu anda çok iyi ve siparişleri yetiştiremiyoruz" diye konuştu.
AYLIK 30 BİN YUMURTA ALIYOR
Organik yumurta üretimine ek gelir kapısı olarak başladığını ancak hibe desteği alabilirse çiftliğini büyütüp, tavuk sayısını 5 bine tamamlamayı hedeflediğini aktaran Abdullah Derebaşı, “30 yıl inşaat sektöründe çalıştıktan sonra ağaç atölyesi kurdum. Sonrasında bana bir ek gelir lazım olduğunu düşündüm. Ek gelir olarak tavuk yetiştiriciliğine karar verdim. Şuan bin 400 tavuğum var ve hedefim 5 bin tavuk yapmak. Topladığımız yumurtaları Ordu Yumurtacılar Birliği’ne teslim ediyoruz. Şuan kendi imkanlarımla başladım. Şuan bin 400 tavuktan bin 50 adet yumurta alıyorum. Eğer devletimizden destek alabilirsem alanı büyütüp, 5 bin tavuk yapmayı hedefliyorum. Şuan aylık yaklaşık 30 bine yakın yumurta alıyoruz, hedefim bu sayıyı arttırmak” dedi.
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Digor ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki, 112 hane ve 930 nüfuslu Arpalı köyünde yaşayan Kasım Can, kahkahalarıyla dikkat çekiyor.
Çevresinde ‘Gülen adam' olarak tanınan evli ve 6 çocuk babası Kasım Can, telefonla arayan morali bozuk arkadaşlarını bile neşelendiriyor.
Can, Benim hayatım renkli geçiyor. Morali bozuk olan arkadaşlar bakkal dükkanıma gelir veya cep telefonu ile arayarak saatlerce sohbet eder. Attığım kahkaha ile adeta moral buluyor. Gece yarısı bile arayanlar oluyor. Herkes uyurken ben kahkaha atıyorum. Eşim ve çocuklarım buna alıştığı için artık uyanmıyorlar diye konuştu.
Kasım Can, sosyal medyadaki videolarını izleyenlerin olumsuz yorumlarına da gülerek, Güzel yorum yazanlardan da olumsuz yazanlardan da Allah razı olsun. Herkes sevecek diye bir şey yok. Her şeye rağmen gülmeye devam edeceğim. Zorla güldüğümü söyleyenler de var. Hiç öyle şey olur mu? Öylesine olsa insan bir saat güler mi, iki gün güler mi, 10 gün güler mi? Ben ömür boyu güleceğim. Bazıları gülmemin incelenmesi gerektiği yönünde yorumlar yapmış. Benim nerem hasta. Bu yaşıma kadar hep güldüm. Hani ne oldu. Sağlığım da gücüm, kuvvetim de yerinde dedi.
Eşinin kahkahalarına alıştıklarını ifade eden Yüksel Can, bazen çocuklarıyla birlikte ona eşlik ettiklerini söyledi. Yüksel Can, Eşim hep gülüyor. Gülsün, ölene kadar gülsün. Ne güzel ki gülüyor. Allah hep güldürsün. Gülünce bize neşe saçıyor gülsün tabi ki. Ben bile gülmeye alıştım. Köylüler bakkala gelip, gidiyorlar birlikte gülüyorlar. Gülmeyi çok seven biri değildim. Kasım sayesinde bize de bulaştı. Kendisini hiç üzgün ve ağlarken görmedim. Onun hayata baktığı bu pozitiflik ister istemez bize de yansıyor. Onun için bizim evde üzüntüye yer yok ifadelerini kullandı.
Bu köyün bakkalı gülmeden duramıyor: Morali bozuk arkadaşlarının gülmek için gece yarısı bile aradığı oluyor
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Arpalı köyünde bakkal dükkanı işletip çiftçilik yapan Kasım Can (50), kahkahalarıyla çevresindekileri de gülme krizine sokuyor. Çevresinde, 'Gülen adam' olarak tanılan Kasım Can, "Üzüldüğümü hatırlamam. Her şeye kahkaha ile gülerim. Gülmekten zarar gelmez insanı dinç tutuyor. Morali bozuk olan arkadaşlar bakkal dükkanıma gelir veya cep telefonu ile arayarak sohbet eder. Attığım kahkaha ile adeta moral buluyor. Gece yarısı bile arayanlar oluyor" dedi.