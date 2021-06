Ek gelir getirsin diye başladı: Aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor

Eşinin kahkahalarına alıştıklarını ifade eden Yüksel Can, bazen çocuklarıyla birlikte ona eşlik ettiklerini söyledi. Yüksel Can, Eşim hep gülüyor. Gülsün, ölene kadar gülsün. Ne güzel ki gülüyor. Allah hep güldürsün. Gülünce bize neşe saçıyor gülsün tabi ki. Ben bile gülmeye alıştım. Köylüler bakkala gelip, gidiyorlar birlikte gülüyorlar. Gülmeyi çok seven biri değildim. Kasım sayesinde bize de bulaştı. Kendisini hiç üzgün ve ağlarken görmedim. Onun hayata baktığı bu pozitiflik ister istemez bize de yansıyor. Onun için bizim evde üzüntüye yer yok ifadelerini kullandı.