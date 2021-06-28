Ek gelir getirsin diye başladı: Aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor

Kasım Can, sosyal medyadaki videolarını izleyenlerin olumsuz yorumlarına da gülerek, Güzel yorum yazanlardan da olumsuz yazanlardan da Allah razı olsun. Herkes sevecek diye bir şey yok. Her şeye rağmen gülmeye devam edeceğim. Zorla güldüğümü söyleyenler de var. Hiç öyle şey olur mu? Öylesine olsa insan bir saat güler mi, iki gün güler mi, 10 gün güler mi? Ben ömür boyu güleceğim. Bazıları gülmemin incelenmesi gerektiği yönünde yorumlar yapmış. Benim nerem hasta. Bu yaşıma kadar hep güldüm. Hani ne oldu. Sağlığım da gücüm, kuvvetim de yerinde dedi.