En eğlenceli hayat dersini Nasreddin Hoca veriyor

Kültürel değerlerimizi çocuklara aktaran TRT Çocuk’un ilgiyle takip edilen çizgi dizisi “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu”, ikinci animasyon filmiyle geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Serinin ilk filmi “Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu” filminde hayatlarını eski haline getirmek için geçmişe gitmek zorunda kalan Nasreddin Hoca ve çocukların maceralarını izlemiştik. Çocuklara zamanda yolculuk yaptıracak olan ve yenilenen tasarımıyla gelenekle geleceği buluşturan TRT ortak yapımı “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı” filmi ise Anadolu’nun sevilen kahramanı Nasreddin Hoca’nın eğlenceli hikâyelerini çocuklarla buluşturuyor. Uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda tamamlanan film, çocukları büyük bir serüvene eşlik etmeye davet ediyor. Filmde, Nasreddin Hoca, Zehra, Kerim ve Ayşe, şehirlerine gelen bir dinozor çağı araştırma ekibiyle karşılaşır. Dinozor yumurtasını kötü niyetli kişilerden korumaya çalışan Selim yanlışlıkla dinozorlar çağına gidince Nasreddin Hoca ve çocuklar ellerinde yumurtayla kalır. Yumurtanın içinden çıkan bebek dinozoru kendi zamanına geri götürmek için geçmişe yolculuk yaparlar ve macera başlar.

Nurullah Yenihan’ın yapımcılığını, Naser Meratibavil’nin yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Ayşe Banu Başarıcı kaleme aldı. Filmin eğlenceli müziklerini ise Burak Çambel hazırladı. Filmin yapımcısı Nurullah Yenihan ile konuştuk.





Heyecan dorukta

Yapımcı Nurullah Yenihan, filmin Nasreddin Hoca ve çocukların dinozor çağına macera dolu bir yolculuğunu anlattığını ifade ediyor. Yenihan, “Filmde karakterlerimiz geçmişte yaşanan heyecan verici olaylara tanık oluyor, dinozorlarla karşılaşıyor ve arkadaşlarını kurtarmak için cesurca hareket ediyor. Hikayemiz, önceki filmlerimizde olduğu gibi dostluk, cesaret ve takım çalışmasının önemini vurguluyor. Ayrıca, izleyicilere tarih öncesi dönemler hakkında eğlenceli ve eğitici bilgiler sunuyor” diyor. Yenihan, çocuklara birlikte hareket etmenin gücünü, karşılıklı anlayış ve empatinin önemini göstermeyi amaçladıklarını dile getiriyor ve ekliyor: “Çocukların, karakterlerin maceraları aracılığıyla, zorluklar karşısında cesaretli olmayı, hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışmanın değerini öğrenmelerini istiyoruz. Önceki filmlerimizde olduğu gibi, bu filmde de eğlenceli bir hikaye anlatımı ile önemli yaşam derslerini aktarıyoruz.”





Çocuklar keyifli ve öğretici bir maceraya atılacak

“Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinazorlar Çağı”nın yapım sürecinin her adımında özveri ve titizlik gerektiren bir yolculuk olduğunu söyleyen Yenihan, filmin hazırlık sürecinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü söylüyor. Yazım aşamasından başlayarak, karakter tasarımı, senaryo geliştirme, animasyon süreçleri ve son olarak post-prodüksiyon aşamalarıyla projenin şekillendiğini anlatan Yenihan, “Bu süreçte, hem teknolojik yenilikleri hem de özgün hikaye anlatımını ön planda tuttuk. ‘Dünyayı çizgi filmler değiştirecek’ inancımızla, her bir karakterin, her bir sahnenin detayına kadar incelikle çalıştık. Yüksek kaliteli animasyonlar, renkli ve canlı karakterler, ve zengin bir görsel tasarım ile hikayemizi canlandırdık. Amacımız, sadece bir film yapmak değil, aynı zamanda izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmaktı. Bu film, teknoloji ve sanatın birleştiği, çocuklara ve ailelere yönelik, keyifli ve öğretici bir macera vaat ediyor” diyor.





Eğlenirken öğrenecekler

Filmdeki karakterlerin ve hikayenin geliştirilmesi sürecinde, Nasreddin Hoca’nın zamanları aşan bilgeliğini ve mizahını modern bir bakış açısıyla sunmayı hedeflediklerini ifade eden Yenihan, “Filmin çocuk karakterleri, her biri kendi benzersiz kişilikleri, merakları ve cesaretleri ile öne çıkıyor. Bu karakterler, izleyicilerle kolayca bağ kurabiliyor ve onlara ilham veriyor. Dinozorlar çağının büyüleyici dünyası ise hikayemize hem heyecan hem de eğitici bir unsur katıyor” şeklinde dile getiriyor. Yenihan filmdeki her karakteri, her diyaloğu ve her sahneyi, izleyicilere pozitif mesajlar ve derin düşünceler sunacak şekilde tasarladıklarını da sözlerine ekliyor. Çocuklara eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşatmak ve onlara hayal gücünün sınırlarını zorlamaları için ilham kaynağı olmak istediklerini söyleyen Yenihan, filmin her bir parçasının bu amaca hizmet edecek şekilde özenle seçildiğini ve geliştirildiğini dile getiriyor. Yenihan, TRT ile olan ortak yapım olmasının da geniş bir kitleye ulaşma imkanı sağladığını ve TRT’nin desteğinin filmin hem teknik kalitesini hem de topluma sunduğu eğitici ve eğlendirici değerini artırdığını sözlerine ekliyor.



