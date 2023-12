En eğlenceli hayat dersini Nasreddin Hoca veriyor

“Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinazorlar Çağı”nın yapım sürecinin her adımında özveri ve titizlik gerektiren bir yolculuk olduğunu söyleyen Yenihan, filmin hazırlık sürecinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü söylüyor. Yazım aşamasından başlayarak, karakter tasarımı, senaryo geliştirme, animasyon süreçleri ve son olarak post-prodüksiyon aşamalarıyla projenin şekillendiğini anlatan Yenihan, “Bu süreçte, hem teknolojik yenilikleri hem de özgün hikaye anlatımını ön planda tuttuk. ‘Dünyayı çizgi filmler değiştirecek’ inancımızla, her bir karakterin, her bir sahnenin detayına kadar incelikle çalıştık. Yüksek kaliteli animasyonlar, renkli ve canlı karakterler, ve zengin bir görsel tasarım ile hikayemizi canlandırdık. Amacımız, sadece bir film yapmak değil, aynı zamanda izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmaktı. Bu film, teknoloji ve sanatın birleştiği, çocuklara ve ailelere yönelik, keyifli ve öğretici bir macera vaat ediyor” diyor.

Filmdeki karakterlerin ve hikayenin geliştirilmesi sürecinde, Nasreddin Hoca’nın zamanları aşan bilgeliğini ve mizahını modern bir bakış açısıyla sunmayı hedeflediklerini ifade eden Yenihan, “Filmin çocuk karakterleri, her biri kendi benzersiz kişilikleri, merakları ve cesaretleri ile öne çıkıyor. Bu karakterler, izleyicilerle kolayca bağ kurabiliyor ve onlara ilham veriyor. Dinozorlar çağının büyüleyici dünyası ise hikayemize hem heyecan hem de eğitici bir unsur katıyor” şeklinde dile getiriyor. Yenihan filmdeki her karakteri, her diyaloğu ve her sahneyi, izleyicilere pozitif mesajlar ve derin düşünceler sunacak şekilde tasarladıklarını da sözlerine ekliyor. Çocuklara eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşatmak ve onlara hayal gücünün sınırlarını zorlamaları için ilham kaynağı olmak istediklerini söyleyen Yenihan, filmin her bir parçasının bu amaca hizmet edecek şekilde özenle seçildiğini ve geliştirildiğini dile getiriyor. Yenihan, TRT ile olan ortak yapım olmasının da geniş bir kitleye ulaşma imkanı sağladığını ve TRT’nin desteğinin filmin hem teknik kalitesini hem de topluma sunduğu eğitici ve eğlendirici değerini artırdığını sözlerine ekliyor.