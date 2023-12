'Titanic' filminde 'My Heart Will Go On' şarkısını seslendirerek milyonların gönlünü fetheden şarkıcı Celine Dion, nadir görülen nörolojik bir hastalıkla mücadele ediyor. "Katı kişi sendromuyla" mücadele eden Kanadalı şarkıcı Celine Dion'un kız kardeşi, ünlü şarkıcının artık kaslarını kontrol edemediğini açıkladı. Hastalığının kötüye gittiği haberi Celine Dion'u yeniden gündeme getirdi. Kullanıcılar Celine Dion hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Celine Dion kimdir, neden gündemde? Celine Dion'un hastalığı ne? Katı kişi (Stiff Person) Sendromu nedir? İşte detaylar...