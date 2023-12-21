Albayrak Grubu’nun gelenekselleşen Hat Eserleri Sergisi’nin 10’uncusu Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. 6 Ocak 2024’e kadar açık olacak sergide, 2024 takvimi için çalışılan Besmele-i Şerif hatlarıyla birlikte 10 yıldır yapılan çalışmalar da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 2015 yılında “Hat sanatını nasıl ileriye taşırız ve bu sanatı insanlara nasıl yakınlaştırabiliriz” sorusunun cevabı neticesinde ortaya çıkan takvim projesi, şimdi bütün hattatların gözdesi. Sergi açılışına katılan her alandaki İslam Sanatları hocası, çalışmalardan övgüyle söz etti. Hatlar sadece yazılmakla kalmadı, 2023 yılında Türkiye’nin her yerine gidip binlerce km yol yapmasının yanı sıra, 4 farklı ülkede de sergilenerek bir ilke imza attı.

İbrahim Şengül

BÜTÜN YAZI ÇEŞİTLERİ DENENDİ

Serginin küratörü Hattat İbrahim Şengül, takvim çalışmasının en önemli yanının, alanında uzman hattatlarla defalarca istişare ederek, adeta bir akademiye dönüşmesi olduğunu söyledi. Şengül, takvim çalışmasını ve özelliklerini şu ifadelerle anlattı: “Hat sanatını ileriye taşımak amacıyla çıktığımız yolda, önce klasik formda başladık, daha sonra ise farklı kompozisyon arayışlarına girdik. Hattatlar bazen modern form adı altında harflerin anatomik yapısını bozarak eser üretebiliyorlar. Biz örnek teşkil etmesi amacıyla, harflerin klasik manada anatomisini bozmadan ama klasiğin de dışına çıkarak eser yazılabileceğini göstermeye çalıştık. 10. yılımıza geldiğimizde, hat sanatındaki bütün yazı çeşitlerinden istif formlarına kadar örnekler görmüş olduk. Bu sergide de hattatlar, maharetlerinin en uç noktalarını eserlerine yansıttı.”

Sami Naddah Serkan Selalmaz

10 TASARIM ARASINDAN SEÇİLDİ

Makili yazıyla Hat sanatını icra eden, ayrıca 2024 takvimi için takdim yazısını kaleme alan Serkan Selalmaz, Besmele’nin yüz yıllardır çok farklı formlarda yazıldığını söyleyerek, “Yeni bir şey çıkabilir mi endişemiz vardı. Ama ibare o kadar ulvi bir ibare ki yeni şeylere çok açık. Hatta bu takvim projesi için hazırladığım yaklaşık on tane farklı tasarım çıktı. Bu tasarımlar arasından hocalarımızın da eleştirileriyle şu an sergide olan yazıya karar verildi. Hattatların çağrı usulüyle davet edilmesi, istişareler yapılarak konunun belirlenmesi ve tasarımların değerlendirilmesi bu projeyi diğerlerinden ayıran özellikler” dedi.

ESKİYLE YENİ HARMANLANDI

Suriye Şam doğumlu Hattat Sami Naddah ise, “Besmele-i Şerif her şeyin başıdır. Bunun yazılışıyla ilgili birçok teşvik edici Hadis-i Şerif olduğunu biliyoruz. Ben kendi çalışmamda, eski hat sanatıyla modern bir tasarım yapmaya çalıştım. Kayrevan kûfîsi diye bilinen bu hat çeşidi, aslında Kuran’ın ilk yazıldığı şekle en yakın olan hatlardan bir tanesi ve sadeliğiyle biliniyor. Eskiden sadece satır halinde yazılırken ben bunu biraz istifleyerek biraz da yeni bir yorum katarak modern bir tasarım yapmaya çalıştım” diye anlattı.

Uğur Derman

EN GÜZEL KOLEKSİYON ALBAYRAK’TA

Sergiyi gezmeye gelen Hat ve Ebru sanatçısı büyük üstatlardan Uğur Derman, sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, “Albayrak grubu her yıl birbirinden güzel konular ve eserlerle yürütüyor bu işi. Zamane hattatlarına göre en güzel koleksiyon Albayrak’ta oluştu. Her yıl başka bir konu ele alınıyor. Serbest bıraksanız devamlı tekrarlar gelir, tadı tuzu kalmaz. Bu şekilde bir disiplin içinde gidiyor” yorumunda bulundu.







