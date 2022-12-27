Hayat En İyi Film Ödülünü iki yapım paylaştı
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‘En İyi Film’ Ödülü’nü iki yapım paylaştı

Bu yıl Neşet Ertaş anısına düzenlenen 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde “En İyi Film” ödülünü “Çöl Işıkları (Estrellas Del Desierto)” filmiyle Katherina Harder ve “Birlikte Yalnız (Together, Alone)” ile Kasım Ördek paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘En İyi Film’ Ödülü’nü iki yapım paylaştı
​​Bu yıl Neşet Ertaş anısına düzenlenen 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl Neşet Ertaş anısına düzenlenen 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Atlas Sineması’nda yapılan törende Kırşehirli 3 kardeşten oluşan 3 ALP grubu Neşet Ertaş’ın sevilen eserlerini seslendirdi. Festivalde “En İyi Film” ödülünü “Çöl Işıkları (Estrellas Del Desierto)” filmiyle Katherina Harder ve “Birlikte Yalnız (Together, Alone)” ile Kasım Ördek paylaşırken, “Jüri Özel Ödülü” “Eylül Sonu (End of September)” ile Valentina Casadei’nin oldu. “İfade (Vyraj)” filmiyle yönetmen Agnieszka Nowosielska “Mansiyon Ödülü” aldı. Etkinlikte “Babamın Öldüğü Gün (The Day My Father Died)” filmiyle Emre Sefer’e “Fono Film Post-Prodüksiyon Destek Ödülü”, “Zagros’un Yedi Senfonisi (Seven Symphonies of Zagros)” ile Perwiz Rostemi’ye bu yıl ilk kez verilen “Kızılay İnsani Bakış Ödülü” ve “İstanbul İstanbul” ile Demir Özcan’a “Neşet Ertaş Dostluk Ödülü” verildi.

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