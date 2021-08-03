Hayat "Erdoğan darbeyle gitmez" diyen Can Ataklı Tele1den ayrıldı
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"Erdoğan darbeyle gitmez" diyen Can Ataklı Tele1'den ayrıldı

"Erdoğan darbeyle gitmez. Çok büyük kayba yol açacak doğal afetler yaşanması lazım. Bir halk öfkesinin olması lazım" çıkışında bulunan sunucu Can Ataklı, Tele1'den ayrıldığını açıkladı. Ataklı, ayrılık gerekçesine ilişkin "Bu kadar ağır stres altında olmak istemiyorum. Her işin bir tadı olmalı" açıklamasında bulundu.

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Erdoğan darbeyle gitmez diyen Can Ataklı Tele1den ayrıldı
Can Ataklı

Yaptığı darbe imaları ve tepki oluşturan yorumlarıyla sık sık gündeme gelen sunucu Can Ataklı, Tele1'deki görevini bıraktığını açıkladı. Ataklı son kez sunduğu Tele1 ekranlarındaki 'Gün Başlıyor' programında ayrılma gerekçesini anlattı.

"STRES ALTINDA OLMAK İSTEMİYORUM"

Daha fazla stres altında olmak istemediğini söyleyen Ataklı, "4 yıl oldu burada. 40 yılı aşkın süredir çalışıyorum. Her işin bir tadı olmalı. Bu kadar ağır stres altında olmak istemiyorum. Merdan Yanardağ ile konuştuk. Buradan ayrılmamın nedeni uyuşmazlık değil" dedi.

Ataklı: Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım darbe için teknik altyapı yok
OYNAT 00:59
Ataklı: Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım darbe için teknik altyapı yok
Tele1 Sunucusu Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirtti. Ataklı, 'Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Can Ataklı yine haddini aşıp bu sefer Rizelilere hakaret etti: Hiç bana palavra sıkmayın
OYNAT 01:46
Can Ataklı yine haddini aşıp bu sefer Rizelilere hakaret etti: Hiç bana palavra sıkmayın
Skandal yorumları ve darbe imalarıyla sık sık gündeme gelen Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, Rize'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik protestoları yorumlarken hakaretler savurdu. Rizelilere 'cahil' diyen Ataklı, İkizdere'de Akşener'in tartıştığı Havva Sevgen isimli vatandaş için ise imalarda bulundu. Ataklı Sevgen için 'Zavallı kadını kiralamışlar. Kaça gitti bilmiyorum' ifadelerini kullandı. Ataklı yayında şu sözleri sarf etti: 'AK Parti halkı sokağa dökmeye çalışıyor. Tepkisel böyle 'halk bir anda çok öfkelendi. Biz vatanımızı seviyoruz, Erdoğan'ımızı yedirmeyiz, ona Netanyahu benzetmesi yapamazsın' falan diye bir sürü sersem sepelek adam sokaklarda. Çok kötü bir şey ama. Bu nefretten, bu kinden, bu intikam duygularından vazgeçin. Sonu çok kötü, hakikaten sokağa çıkamayacaksınız, dolacak abi, ne Silivri kalacak ne bilmem neresi kalacak. Adamlara sorsan, 'Netahyahu kim desen' bilmez, 'PKK nedir' desen anlamaz. Hele o bir kadın. Zavallı kadını kiralamışlar belli. Zavallı bir kadın belli. Kaça gitti bilmiyorum. Rize halkına da söylüyorum. Hiç bana palavra sıkmayın. Ne doğa umurunuzda. Ne güzellikler. Para, para, para. Biraz uyanın ya' dedi.

Tele1 sunucusu Can Ataklı: Bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bilgiler var
OYNAT 00:40
Tele1 sunucusu Can Ataklı: Bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bilgiler var
Tele1 sunucusu Can Ataklı, 104 emekli amiralin hükümeti hedef alan darbe imalı bildirisiyle ilgili ulaştığı bazı bilgilerin olduğunu ve 'darbenin eşiğinden dönüldüğünü' söyledi. Ataklı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Darbenin işaret fişeği olabilir. Geçmişimizde buna benzer olaylar olmuştur. Emekli diye tamamen her şeyden kopmuş falan değil. Son günlerde ulaştığım bilgileri aktarmak istiyorum. Anlaşıldığı kadarıyla kimin yapacağını çözemediğim ama bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var” dedi.

​Can Ataklı'nın Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHP'den alınan 40 milyon lira buhar oldu
OYNAT 01:21
​Can Ataklı'nın Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHP'den alınan 40 milyon lira buhar oldu
CHP medyasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Artı1 TV'yi kimin kurduğunu sorup, “Dürüst ve güvenilir(!) gazeteciler niye bundan bahsetmiyor” diye sorunca Uğur Dündar çılgına dönmüş 'Karşıma çıkma, fena yaparım' diye konuşmuştu. Şimdi de Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı bomba bir iddia ortaya attı. Ataklı yayınladığı videoda, Artı1 TV için CHP'den toplanan 40 milyon liranın başka bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını ileri sürdü.
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