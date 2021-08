"Erdoğan darbeyle gitmez" diyen Can Ataklı Tele1'den ayrıldı "Erdoğan darbeyle gitmez. Çok büyük kayba yol açacak doğal afetler yaşanması lazım. Bir halk öfkesinin olması lazım" çıkışında bulunan sunucu Can Ataklı, Tele1'den ayrıldığını açıkladı. Ataklı, ayrılık gerekçesine ilişkin "Bu kadar ağır stres altında olmak istemiyorum. Her işin bir tadı olmalı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 03 Ağustos 2021, 11:33 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2021, 11:50 Diğer