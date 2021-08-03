"Erdoğan darbeyle gitmez" diyen Can Ataklı Tele1'den ayrıldı
"Erdoğan darbeyle gitmez. Çok büyük kayba yol açacak doğal afetler yaşanması lazım. Bir halk öfkesinin olması lazım" çıkışında bulunan sunucu Can Ataklı, Tele1'den ayrıldığını açıkladı. Ataklı, ayrılık gerekçesine ilişkin "Bu kadar ağır stres altında olmak istemiyorum. Her işin bir tadı olmalı" açıklamasında bulundu.
Yaptığı darbe imaları ve tepki oluşturan yorumlarıyla sık sık gündeme gelen sunucu Can Ataklı, Tele1'deki görevini bıraktığını açıkladı. Ataklı son kez sunduğu Tele1 ekranlarındaki 'Gün Başlıyor' programında ayrılma gerekçesini anlattı.
"STRES ALTINDA OLMAK İSTEMİYORUM"
Daha fazla stres altında olmak istemediğini söyleyen Ataklı, "4 yıl oldu burada. 40 yılı aşkın süredir çalışıyorum. Her işin bir tadı olmalı. Bu kadar ağır stres altında olmak istemiyorum. Merdan Yanardağ ile konuştuk. Buradan ayrılmamın nedeni uyuşmazlık değil" dedi.