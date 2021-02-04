Ergene Nehri'ndeki taşkın riski "kırmızı alarm" seviyesine yükseldi

Uzunköprü'de çiftçilik yapan Bedri Gürsoy, Ergene Nehri'nin taşmasıyla arazilerinin sular altında kaldığını belirterek, Sular altında kalması aslında problem değil bizim için çünkü mil bırakıyor. Toprak yenileniyor bir taraftan. Zaten Ergene Havzası'nın da özelliği budur. Taşkın olduğu zaman mil bırakır ve bir dahaki seneye toprak kendini yeniler. Kirlilik tabii ki var. Devletimiz önlem almaya çalışıyor ama zaman alıyor. İnşallah bu sene daha iyi olur. Geçen sene kuraklıktan dolayı biraz etkilendik. Bazı bölgeler daha fazla etkilendi. Biz bölgemizi Çakmak Barajı'ndan aldığımız sudan suladığımız için daha iyiydi ve kaliteli ürün çıktı. Bu sene barajlar dolu, daha temiz. Daha güzel ürünler olacak herhalde. Verim olarak çeltiği yukarı taşımamız lazım. Kaldı ki su temiz olduğu zaman verim yükseliyor. Dekar başı verimimiz ortalama 600 kilogramda 1 tona kadar çıkıyor dedi.