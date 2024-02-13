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Hayat

Erkan Özerman hayatını kaybetti 

Tasarımcı, organizatör Menajer ve Film-San Vakfı kurucularından 86 yaşındaki Erkan Özerman bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

20:03 - 13/02/2024 Tuesday
DHA
Erkan Özerman
Erkan Özerman

Best Model Of The World Kurucu Başkanı, tasarımcı, organizatör, menajer ve Film-San Vakfı kurucularından Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 

Tasarımcı, organizatör Menajer ve Film-San Vakfı kurucularından 86 yaşındaki Erkan Özerman bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pankreas kanseri olan Özerman, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Özerman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1938 yılında İstanbul'da doğan Özerman, 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanlığı, 1979 yılında Fransız-Türk Dostluk Derneği Başkanlığı, 1989 yılında Best Model of Turkey ile Best Model Of The World Kurucu Başkanlığı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştı.

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#Film-San Vakfı
#Kanser
#Kanser Tedavisi
#Pankreas Kanseri
#Tedavi
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