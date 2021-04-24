Esenler Belediyesi TBMM’nin açılışının 101’inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Palyaçolar ve vosvoslar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da miniklerin yüzünü güldürdü. Birbirinden eğlenceli programlar, Covid-19 tedbirleri nedeniyle Şehir Ekranı TV ile Şehir ve Çocuk Youtube kanalında miniklerle buluştu. Farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler kapsamında minikler, canlı bağlantılar ve yarışma programıyla keyifli vakit geçirdi.

Esenler’de 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı!

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ‘BARIŞ EKMEĞİ’ PİŞTİ

Esenler Belediyesi’nin her yıl 23 Nisan’da düzenlediği ‘Uluslararası Barış Ekmeği Festivali’nin 12’ncisi Şehir ve Çocuk Youtube kanalı üzerinden yapıldı. Farklı ülkelerden canlı bağlantılarla yayına katılan çocuklar, şiirler ve şarkılar söyleyerek arkadaşlarıyla birlikte bayramlarını kutladı. Dünyanın dört bir yanında yaşayan çocukların evlerinde pişirdiği barış ekmekleri, hazırlanan video ile ekrana geldi.

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Esenler’de 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı!

MİNİKLER BİLGİLERİYLE YARIŞTI

Ramazan ayı boyunca Şehir Ekranı TV’de izleyiciyle buluşan ‘Biz Biliriz’ adlı ödüllü bilgi yarışması da 23 Nisan’a özel olarak sadece çocukların katılımıyla gerçekleşti. Yarışmada minikler, kıyasıya yarışırken birçok ödülün de sahibi oldu.

Esenler’de 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı!

MUTLULUK SOKAKLARA TAŞTI

Covid-19 nedeniyle bayramı evlerinde geçiren çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) animasyon ekibi, Esenler’i sokak sokak gezerek çocukları eğlendirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar, evlerinin balkonundan şarkılara eşlik ederek keyif dolu anlar yaşadı.

Esenler’de 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı!

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Esenler’de 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı!

Esenler’de 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı!