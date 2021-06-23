Hayat Esenlerin genç yetenekleri hayallerine kavuştu
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Esenler'in genç yetenekleri hayallerine kavuştu

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Milli Savunma Üniversitesi ile Polis Akademilerinde eğitim almak isteyen öğrenciler için hayata geçirilen Genç Yetenek BESYO Akademi’de başarıların ardı arkası kesilmiyor. Akademide POMEM’e hazırlanan 91 genç içinden 74’ü zorlu parkur sınavını geçerek hayallerine kavuşma fırsatı yakaladı.

Haber Merkezi Diğer
Esenlerin genç yetenekleri hayallerine kavuştu
Genç yetenekler.

Antrenör, beden eğitimi öğretmeni ve spor yöneticisi olmak isteyen gençlerin katıldığı Genç Yetenek BESYO Akademi’de öğrenciler, hayallerine kavuşmaya devam ediyor. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimler kapsamında disiplinli bir şekilde sınava hazırlanan 91 gençten 74’ü zorlu parkur sınavını geçerek başarıya imza attı.

ZORLU VE ELEYİCİ BİR SINAVDI

27. dönem POMEM adayı olan Ferhat Gökalp, Genç Yetenek BESYO ile sınavlara çok iyi bir şekilde hazırlandığını söyleyerek “Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne giriş sınavlarından biri olan fiziki yeterlilik sınavı oldukça zorlu ve eleyici bir özelliğe sahip. Bunun bilincinde olduğum için beni en iyi şekilde sınava hazırlayacak kurs ile çalışma ihtiyacı duydum. Bu süreçte Esenler Belediyesi ve Genç Yeteneğin ortak çalışması olan POMEM kursuna kayıt oldum. Kursun deneyimli antrenör kadrosuna sahip olması bana güven verdi. Fiziksel yeterlilik sınavı için kursun başlangıcından sınavın olduğu güne kadar antrenörlerin bizden istediği tek şey kursa disiplinli bir şekilde devamsızlık yapmadan devam etmekti. Kursun vermiş olduğu eğitimin yanı sıra malzeme desteğinin de olması bizi her antrenmanda ileriye taşıdı. Antrenörlerimizin ve benim vermiş olduğu emeklerin sonucunda sınavda geçerli puan alarak sözlü mülakat aşamasına geçtim. Bizi bu yolda yalnız bırakmadığı ve desteğini hissettirdiği için antrenörlere, Genç Yeteneğe ve Esenler Belediyesi’ne sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

BİZLERE HEP YENİ FIRSATLAR SUNDULAR

Sınavlara Genç Yetenek BESYO ile hazırlanan Kahraman Demir ise şunları kaydetti:

“Esenler Belediyesi'nin biz spor çocuklarına her zaman sunduğu olanaklar oldu. Her zaman spora teşvik ve başarı yakalamamız için bizlere destek oldu. Bu yüzden Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu başta olmak üzere kursumuzun hocaları olan Murat hocamıza ve Yunus hocamıza teşekkürü borç bilirim. Emekleri için çok çok teşekkür ederiz.”

Esenler Belediyesi’nden Ramazan’a Özel Klip
OYNAT 03:28
Esenler Belediyesi’nden Ramazan’a Özel Klip
Esenler Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle renkli bir video klip hazırladı. Klipte 'Ramazan Geldi' adlı eser, her yaştan ve milletten kişiler tarafından seslendirildi. Ramazan sevinci ve coşkusunu yaşatan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı. Esenler Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için renkli bir video klip hazırladı. Daha önce Özbek sanatçılar tarafından seslendirilen 'Ramazan Geldi' adlı eser, bu kez her yaştan ve milletten kişiler tarafından seslendirildi. Sözleri sanatçı Abdülbaki Kömür'e ait olan eserin müzik yönetmenliğini ise Ekrem Pehlivanoğlu üstlendi. İstanbul'un değişik noktalarında çekilen video klip, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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