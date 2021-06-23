Esenler'in genç yetenekleri hayallerine kavuştu

Antrenör, beden eğitimi öğretmeni ve spor yöneticisi olmak isteyen gençlerin katıldığı Genç Yetenek BESYO Akademi’de öğrenciler, hayallerine kavuşmaya devam ediyor. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimler kapsamında disiplinli bir şekilde sınava hazırlanan 91 gençten 74’ü zorlu parkur sınavını geçerek başarıya imza attı.

ZORLU VE ELEYİCİ BİR SINAVDI

27. dönem POMEM adayı olan Ferhat Gökalp, Genç Yetenek BESYO ile sınavlara çok iyi bir şekilde hazırlandığını söyleyerek “Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne giriş sınavlarından biri olan fiziki yeterlilik sınavı oldukça zorlu ve eleyici bir özelliğe sahip. Bunun bilincinde olduğum için beni en iyi şekilde sınava hazırlayacak kurs ile çalışma ihtiyacı duydum. Bu süreçte Esenler Belediyesi ve Genç Yeteneğin ortak çalışması olan POMEM kursuna kayıt oldum. Kursun deneyimli antrenör kadrosuna sahip olması bana güven verdi. Fiziksel yeterlilik sınavı için kursun başlangıcından sınavın olduğu güne kadar antrenörlerin bizden istediği tek şey kursa disiplinli bir şekilde devamsızlık yapmadan devam etmekti. Kursun vermiş olduğu eğitimin yanı sıra malzeme desteğinin de olması bizi her antrenmanda ileriye taşıdı. Antrenörlerimizin ve benim vermiş olduğu emeklerin sonucunda sınavda geçerli puan alarak sözlü mülakat aşamasına geçtim. Bizi bu yolda yalnız bırakmadığı ve desteğini hissettirdiği için antrenörlere, Genç Yeteneğe ve Esenler Belediyesi’ne sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

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BİZLERE HEP YENİ FIRSATLAR SUNDULAR

Sınavlara Genç Yetenek BESYO ile hazırlanan Kahraman Demir ise şunları kaydetti:

“Esenler Belediyesi'nin biz spor çocuklarına her zaman sunduğu olanaklar oldu. Her zaman spora teşvik ve başarı yakalamamız için bizlere destek oldu. Bu yüzden Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu başta olmak üzere kursumuzun hocaları olan Murat hocamıza ve Yunus hocamıza teşekkürü borç bilirim. Emekleri için çok çok teşekkür ederiz.”