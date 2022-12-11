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Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti

Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar, Ankara'daki evinde, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle
87 yaşında yaşamını yitirdi. Bayar, yarın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Haber Merkezi AA
Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti
Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar

Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar alınan bilgiye göre, Bayar, dün Ankara'daki evinde, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti.

Bayar, yarın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar
Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar

CAHİT BAYAR KİMDİR?

1935 yılında Sivas'ta doğan Bayar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Sivas Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Bayar, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü ve Mülkiye Müfettişliği yaptı.

Bayar, Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Ankara, İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyükelçilik görevini de yürüten Bayar, 11 Ocak 1999 ve 29 Mayıs 1999 tarihleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 56. Hükümeti'nde, İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

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