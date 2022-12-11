Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti

Reftektörlü küpelerle trafik kazalarının önlenmesi bekleniyor

Geceleri yola çıkan ve araç altında kalan hayvanların neden olduğu kazalarının sayısındaki artış, jandarmayı harekete geçirdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, geceleri kara yollarında bu tür kazaları önleyecek 'Reflektörlü Küpe' projesini geliştirdi. Hayvanların kulaklarındaki küpelere takılan reflektör uygulamasını geliştiren jandarma, ilk denemeyi kentte gerçekleştirerek olumlu sonuç aldı. Jandarma, örnek projeyi Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderdi.



