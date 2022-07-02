Hayat Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı Midas adlı hidrojen enerjili aracı ile Avrupa 3üncüsü oldu
AKTÜEL

Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı “Midas” adlı hidrojen enerjili aracı ile Avrupa 3'üncüsü oldu

Fransa’da Circuit Paul Armagnac pistinde 28 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen Shell Eco Marathon Europe yarışında Ülkemizi ve Üniversitemizi başarıyla temsil eden Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin Hidroana ekibi “Midas” adlı hidrojen enerjili aracı ile Avrupa 3'üncülüğü elde etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı “Midas” adlı hidrojen enerjili aracı ile Avrupa 3üncüsü oldu
Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı “Midas” adlı hidrojen enerjili aracı ile Avrupa 3'üncüsü oldu

Yarışta derece elde eden tek Türk takımı olan Hidroana, 1 m3 hidrojenle 378.2 km yol kat ederek kendi rekorlarını kırdı. Zorlu teknik kontrolleri ilk seferde geçip araçlarını yağmurlu havaya rağmen deneyebilen ilk takımlar arasında yerini aldı. Yarışma boyunca piste çıkmak için 4 hakkı olan Hidroana takımı piste her çıkışında kendi rekorlarını da kırarak en iyi derecesini elde etti.

15 YILLIK TECRÜBE

Takımın elde ettiği bu başarısı 15 yıllık tecrübesine ve geçmiş yıllardaki başarılarına dayanıyor. Sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla en verimli hidrojen enerjili aracı yapmak üzere 2007 yılında faaliyet göstermeye başlayan Hidroana takımı 2008 yılında ilk aracını üretmişti.

  • Başarısıyla Ülkemizi ve Eskişehir Teknik Üniversitesini gururlandıran Hidroana takım üyelerini ve takım danışmanını tebrik ediyor, desteklerinden dolayı tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz.
Yılanlar bastı

Yılanlar bastı

Yangından sonra şehir merkezinde görülmeye başladı.
Ek seferlerkonulmaya başlandı

Ek seferler
konulmaya başlandı

​Otogarlarda bayram hareketliliği.
Tüm zamanların en yüksek ihracatı

​Bakan Muş haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

​İBB'nin Kirazlı-Halkalı Metro çalışması 3 senede yüzde 5 ilerledi.

​6'lıda LGBT çatlağı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.