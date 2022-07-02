Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı “Midas” adlı hidrojen enerjili aracı ile Avrupa 3'üncüsü oldu

Yarışta derece elde eden tek Türk takımı olan Hidroana, 1 m3 hidrojenle 378.2 km yol kat ederek kendi rekorlarını kırdı. Zorlu teknik kontrolleri ilk seferde geçip araçlarını yağmurlu havaya rağmen deneyebilen ilk takımlar arasında yerini aldı. Yarışma boyunca piste çıkmak için 4 hakkı olan Hidroana takımı piste her çıkışında kendi rekorlarını da kırarak en iyi derecesini elde etti.

15 YILLIK TECRÜBE

Takımın elde ettiği bu başarısı 15 yıllık tecrübesine ve geçmiş yıllardaki başarılarına dayanıyor. Sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla en verimli hidrojen enerjili aracı yapmak üzere 2007 yılında faaliyet göstermeye başlayan Hidroana takımı 2008 yılında ilk aracını üretmişti.

REKLAM