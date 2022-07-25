Estetik ameliyat sonrası bitkisel hayata girdi: Polis zoruyla evine gönderildi

Kızının kandırıldığını ifade eden anne Tuğba G. (37), “Benim çocuğuma demişler ki, ‘Boya yapacağız, o da geçici sileceğiz’ demişler. Çocuğum bana geldi, ‘Anne ben boya yaptıracağım’ dedi. Bir geldi ki kaşları simsiyah. Makine ile içine işlemişler. Dövme gibi işlem yapmışlar. Kesinlikle iznim yok, haberim de yok. Birkaç gün sonra gittiğinde kaşları hep yara oldu. Enfeksiyon kapmış. Gittiğinde, ‘Anne ben bunu sildireceğim’ dedi. Bezle silecekler zannettik. Makine ile tekrar dele dele silmeye çalışmışlar. Başka bir işlem, enfeksiyon kapmış ve orada doktor yok, benim onayım yok. Çocuğunuzu hiçbir şekilde gönderip yaptırmayın. Çocuğumuzu kandırmışlar” şeklinde konuştu. Genç kız ve ailesi güzellik merkezinde şikayetçi oldu.