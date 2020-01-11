Evcil hayvanlar otobüse binecek

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Meteorolojiden 10 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan hava durumu tahminlerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.