Evinde hayatını kaybeden bir kadın baktığı 20 kedi tarafından yendi

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, patronuna ulaşamadığını söyleyen bir kişi polise başvurdu. Patrona ulaşmak için eve giden polis ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Polis adı açıklanmayan kadının vücudunun yendiğini ve etrafında aç kediler olduğunu gördü.





'Orada ne varsa yediler'

Polis ekipleri, talihsiz kadının iki haftadır ölü olduğunu düşünüyor.

Hayatta kalan kedilere bakan bir yetkili şöyle konuştu:

Kediler iki hafta boyunca kendi başlarına bırakılmıştı. Yemek yoktu. Yiyecek başka ne vardı? Bu anlaşılabilir değil mi? Orada ne varsa yediler.

İspanya'da da benzer bir olay yaşanmıştı

İspanya'nın başkenti Madrid'de de geçen sene benzer bir olay yaşanmıştı. Komşularının koku geldiğine dair şikayetinin ardından Clara Ines Tobon'un evine giden polis ekipleri, 79 yaşındaki kadının evdeki 7 kedisinden en az 5'i tarafından yendiğini tespit etmişti.

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Kolombiyalı Tobon'un yaklaşık üç aydır ölü olduğu belirlenmişti.