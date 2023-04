Evliya Çelebi’yle yargıları kırmak istedim

Evliya’nın renkli kimliğini Seyahatname’yi okurken fark ediyorsunuz. Bir bölümde tarihçi kimliği ön plana çıkarken diğer bir bölümde adeta film yönetmenine dönüşüyor. Kabe’ye çıkan merdivenlerden bahsederken bir anda vampirlere geçiş yapabiliyor. Adeta bir meddah gibi okurunu eğlendirmeyi ihmal etmiyor. Bazen bir bilim insanı gibi gerçekçi bazen de tamamen kurgusal şeyler anlatıyor. Benim Amerikalıları ve Avrupalıları şaşırtacağını düşündüğüm kozmopolit duruş da onun bu renkli kimliğinde yatıyor. A Gentleman of Istanbul’un ilk bölümünde Evliya’yı bir gözlemci kimliğiyle ön planda tuttum ve kendisinin Viyana seyahati esnasında gözlemlediği otomatik saatler üzerine yazdıklarına odakladım. Bu bölümde Viyana’ya yakın müzikal öğeleri makâmsal bazı motiflerle buluşturdum. İkinci bölümde seçtiğim anlatı, Evliya’nın adeta Homeros gibi, Kaya Sultan’ın ölümünü aktarışı oldu. İçinde muazzam bir melankoli barındıran bu bölümde Evliya’yı bir “epic storyteller”, yani destan anlatan bir aşık kimliğiyle yansıtmak istedim. Üçüncü bölüm ise bir hayli komik. Seyahatname’nin 10. cildinde yer alan hikâyeye ben de Bektaşilik’le alakalı bir bölümü okurken rastlamıştım. Burada da onun kurgusal anlatısını görüyorsunuz: Evliya, sözüm ona, Sudan’da Bektaşi dervişi olan ve biri gergedanın, diğeri katır gibi ama boynuzlu bir canlının üstünde yol alan iki adama rastlıyor. Meğer bu adamlar Portekizlilere esir düşmüş ve gemide kürek çekerken de insan eti yemek zorunda kalmış. Gemi bir fırtınaya yakalanıp batınca bu ikisi bir adaya ulaşmış ve orada et yemeye tövbe etmiş. Bunun üzerine de bu iki hayvan onlara secde etmiş. Bu bölümün adını “Vejetaryen Dervişler” koydum. Dördüncü bölümde ise Evliya adeta bir tarihçi oluyor ve dönemin mühim kaynaklarının anlatılarından yola çıkarak Büyük İskender’i anlatıyor. Anlatısında Evliya bize inanılmaz virajlar aldırıyor. Ben de müzikte o virajları alabilmek için farklı farklı tarzları kullandım.

Benim geleneksel Türk müziklerini keşfedişim Amerika’ya geldikten yedi sene sonra oldu. Doğrusu o tarihe kadar bu müziklere tepeden bakan bir tavrım vardı. Bu sadece bana özel bir tavır değildi, Türkiye’deki durum da buydu. Bu kendine yabancılaşma başlığı altında konuşulabilecek bir mesele. Ben bir şekilde 25 yaşında bu müziklerle yeniden bir ilişki kurdum ve bu ilişkiyi ciddiye aldım. On sene kadar bestecilik anlamında kariyerimi adeta bir kenara ittim. Çok büyük bir riskti ama kafamda kimliksel birtakım sorunlar ve sorular vardı. Tabii o dönemde bunun farkında değildim, sadece içsel bir huzursuzluk hissediyordum. Ardından kimliksel bir yeniden inşa dönemine girdim ve o güne kadar görmezden geldiğim veya tepeden baktığım bazı şeylerin kimliğimin önemli parçaları olduğunu anladım. Bunları özümsemem gerektiğini fark ettim. On senelik sürecin içinde sürekli geleneksel Türk müzikleriyle ilgilendim. Diskografime bakılınca da bu görülebilir. Tüm bu maceranın sonunda besteciliğe kendime özgü bir sesle dönmeyi başardığımı düşünüyorum. O ses, kanımca, basmakalıp imgelerden de geleneksel müziklerin basmakalıp temsillerinden de uzak.

Evet, bence beni farklı kılan budur. Şöyle izah edeyim: Aslında iki farklı gelenekten gelen iki müzisyenin bir araya gelip müzik yapması zannedildiği kadar zor değil. Ama bu gibi her çalışma iki kültür arasında doğru bir tercümanlık ortaya konulduğunu göstermez. Bunun olması için müzikal tercümeyi yapan kişinin iki lisana da hâkim olması gerekir. Orhan Gencebay’ın “Batsın Bu Dünya”sını, İngilizceye “Sink This World” şeklinde tercüme edebilir miyiz? Amerikalı bunu duyduğunda anlayamaz ki! Bu cümleyi tercüme etmenin bir yolu var ama bunu görmek, hissetmek için o dili ve argosunu içselleştirmemiz gereklidir. Zira ancak o zaman “to hell with this world” (dünyanın cehenneme kadar yolu var) demeyi başarırsınız ki bu Amerikalıya aşağı yukarı aynı anlamı ifade eder. Benim müzikte yaptığım da böyle bir şey. Caza, klasik Batı müziğine, Türk müziğine yıllarımı verdim. Dolayısıyla bu gibi denklikleri duyuyor ve müzikal tercümanlığı hakkını vererek yapabildiğimi düşünüyorum.